Dự đoán dàn Anh tài thi ATVNCG 2026: Khoai Lang Thang được gọi tên nhiều nhất

HHTO - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) sẽ trở lại vào tháng 6 tới, vì vậy người hâm mộ đang tạo ra danh sách "Anh tài" trong mơ với nhiều cái tên được lòng Gai Con.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một danh sách lan truyền được cho là dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Danh sách này quy tụ nhiều cái tên quen thuộc của V-Pop như: Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình... đồng thời gây chú ý khi xuất hiện những "Anh tài" ở mùa đầu tiên như: Duy Khánh, Thanh Duy, BB Trần...

Gai Con hào hứng khi gia tộc "Anh tài" sẽ được mở rộng vào tháng 6 tới.

Trong số những cái tên được dự đoán, Khoai Lang Thang là "sít-rịt" được nhiều người mong đợi nhất. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, anh lại sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ các vlog du lịch mang đậm màu sắc "chữa lành".

Sau nhiều năm hoạt động, kênh YouTube của anh đã vượt mốc 3 triệu lượt đăng ký và từng được vinh danh tại các giải thưởng dành cho nhà sáng tạo nội dung số. Ngoại hình sáng, tính cách hiền lành, thân thiện trong các video trải nghiệm và tương tác với người hâm mộ là lý do khán giả ngày một yêu mến anh.

Mới đây, Khoai Lang Thang bất ngờ xuất hiện trên sân khấu vở kịch Đảo Hoa Hậu và cất giọng hát, khiến cộng đồng người hâm mộ càng có thêm cơ sở tin rằng anh là một trong những "Anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Khoai Lang Thang bất ngờ xuất hiện tại Đảo Hoa Hậu cùng "anh tài" BB Trần, "chị đẹp" Ngọc Phước.

Cùng với đó, Tuấn Cry cũng "tự khui" khi đăng lại danh sách tin đồn kèm dòng trạng thái: "Nghe nói còn 3 slot nữa thì phải cơ mà chưa thấy ai sinh năm 92 nhỉ". Động thái này nhanh chóng khiến fan chú ý, nhất là khi nam nghệ sĩ vốn được biết đến với màu sắc âm nhạc mang đậm chất liệu dân gian. Nếu thực sự tham gia, nhiều khán giả kỳ vọng chủ hit Bắc Bling sẽ là "ẩn số" thú vị ở những phần thi đậm yếu tố văn hóa.

Tuấn Cry được cho là đã "tự khai" danh phận trước giờ công bố. Ảnh: FBNV.

Một cái tên khác cũng được nhắc đến là Phạm Hồng Phước - nghệ sĩ đa năng trưởng thành từ Vietnam Idol 2012. Không chỉ hoạt động âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh, từng mang về giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN. Dù trước đó từng phủ nhận việc tham gia chương trình, việc nam nghệ sĩ vẫn tương tác với các bình luận "khều" khiến Gai Con chưa thôi hy vọng.

Phạm Hồng Phước cũng là một trong những "sít rịt" mà Gai Con mong đợi. Ảnh: FBNV.

Tuy vậy, tất cả những thông tin trên hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Theo cách triển khai của ATVNCG 2024, danh sách nghệ sĩ tham gia thường được công bố theo từng giai đoạn, phục vụ chiến lược truyền thông thay vì lộ diện một lần. Điều này đồng nghĩa với việc danh sách đang được chia sẻ rộng rãi chưa thể xem là thông tin chính thức.

Dẫu chưa xác thực, việc một danh sách gồm tới 33 nghệ sĩ liên tục được bàn luận cũng phần nào cho thấy sức hút của chương trình. Trong khi chờ đợi thông tin từ ban tổ chức, những đồn đoán xoay quanh đội hình mới nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục "chiếm sóng", kéo theo sự tò mò và kỳ vọng ngày một lớn từ khán giả.