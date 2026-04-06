Phim giờ vàng có mỹ nam là “ông hoàng phát đường”, đóng với ai cũng ngọt xỉu

HHTO - Chỉ một cảnh quay ngắn trong Đồng Hồ Đếm Ngược thôi, Thanh Sơn đã chứng minh siêu năng lực “đóng với bạn diễn nữ nào cũng ăn ý”.

Rất nhiều người thấy tiếc cho Thanh Sơn và Hoàng Hà khi cả hai diễn rất tốt trong Đồng Hồ Đếm Ngược nhưng bộ phim lại vướng quá nhiều ồn ào, từ đó mà cư dân mạng mải bắt lỗi kịch bản mà quên mất hai diễn viên chính. Nhưng sau các tập phim gây tranh cãi có liên quan đến vai diễn của Lan Phương, Bình An thì Đồng Hồ Đếm Ngược bắt đầu đi đến giai đoạn cảm động, hấp dẫn hơn.

Thành và Chi ngày càng gắn bó hơn.

Trong tập 17, Linh Chi (Hoàng Hà) phát hiện Thành (Thanh Sơn) sắp chết theo giao kèo giữa anh và Thần chết. Linh Chi day dứt, đau khổ khi nhận ra mình vô tình đẩy Thành đến gần cái chết. Bởi cô càng nỗ lực giúp Thành hoàn tất các thử thách, ngày chia tay sẽ tới nhanh hơn.

Phân cảnh được khen ngợi nhất phim.

Trong khi Linh Chi bật khóc vì tình cảm mới nảy nở đã có nguy cơ tàn lụi, Thành chỉ biết lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm, vừa tràn ngập yêu thương dịu dàng dành cho cô gái bên cạnh, vừa buồn bã cho tương lai đầy u ám giữa hai người. Thanh Sơn chẳng cần nói gì nhiều đã thổ lộ được hết tâm trạng phức tạp của nhân vật.

Từ diễn xuất đến nhạc phim đều ấn tượng.

Còn khán giả thì dành cực nhiều lời khen cho phân cảnh này, rằng đây là cảnh hay nhất của Đồng Hồ Đếm Ngược khi cả Thanh Sơn lẫn Hoàng Hà đều nhập vai quá ấn tượng, từ góc quay đến nhạc phim đều bổ trợ hoàn hảo cho cảm xúc của hai nhân vật. Trong thời điểm Đồng Hồ Đếm Ngược đang bị chê bai khá nhiều thì đoạn Thành và Chi dịu dàng, ấm áp bên nhau đã giúp phim lấy lại được thiện cảm của người xem.

Thanh Sơn diễn bằng mắt cực ổn.

Còn Thanh Sơn một lần nữa lại chứng tỏ khả năng kết nối cực đỉnh với bạn diễn, khi đóng với ai cũng siêu ăn ý ngọt ngào. Những tưởng Thanh Sơn - Hoàng Hà không đẹp đôi, nhưng càng xem Đồng Hồ Đếm Ngược, khán giả lại càng công nhận Thanh Sơn là “ông hoàng phát đường” của phim giờ vàng VTV.