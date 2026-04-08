Những dự án phim có nguy cơ bị vạ lây vì “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Sau ồn ào vì vai diễn tướng quân Tạ Chinh trong phim Trục Ngọc, Trương Lăng Hách còn những dự án nào đang chờ lên sóng?

Sự nghiệp đang rực rỡ của Trương Lăng Hách đang có nguy cơ lao đao sau ồn ào “tướng quân kem nền” Tạ Chinh phim Trục Ngọc. Nhiều người lo rằng các dự án sắp tới của nam diễn viên sẽ gặp khó khăn, bị soi nhiều hơn khi lên sóng. Vậy Trương Lăng Hách còn những phim nào đang chờ?

Phim đam mỹ Cát Tinh Cao Chiếu kể về Tạ Liên (Trạch Tiêu Văn) là Thái tử của nước Tiên Lạc, 17 tuổi đã thành thần tiên với tương lai rực rỡ. Khi người dân Tiên Lạc gặp tai họa, Tạ Liên hạ phàm cứu dân chúng nhưng thất bại, bị đày xuống trần gian kèm lời nguyền bị khóa mọi phép thuật.

Trong một lần đi tìm để tiêu diệt Quỷ Tân Lang, Tạ Liên gặp Quỷ vương Hoa Thành (Trương Lăng Hách). Từ đây, hai người dần bị số phận buộc chặt với nhau, cùng đồng hành để điều tra những âm mưu tráo trở của Thiên đình về những chuyện đã xảy ra từ 800 năm trước. Dù rất được chờ đợi, Cát Tinh Cao Chiếu khó mà lên sóng vì là phim đam mỹ.

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn là dự án mới được chú ý rất nhiều của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên. Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, cậu thiếu niên Mộ Dung Thanh Dịch bị cha nuôi đối xử tàn tệ nên quyết định bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ… Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2026.

Phim Quy Loan vừa khởi quay 2 tháng trước, bắt đầu khi gã lưu manh Tiêu Lệ (Trương Lăng Hách đóng) vô tình cứu được công chúa Ôn Du (Lâm Duẫn) từ nước Đại Lương đang trên đường sang Nam Trần cầu viện binh. Tiêu Lệ nhận lời bảo vệ Ôn Du vượt núi băng rừng, và dần từ kẻ lang bạt trở thành người hết lòng vì dân vì nước. Nhưng khi Ôn Du hoàn thành sứ mệnh, hai người lại từ chỗ nương tựa thành đối đầu, Tiêu Lệ và Ôn Du mỗi người cai quản một phương, quyền lực không thiếu nhưng quá đỗi cô đơn. Mãi sau này, Tiêu Lệ quyết định từ bỏ ngai vàng để đi tìm Ôn Du.

#Trương Lăng Hách #Trục Ngọc #Cát Tinh Cao Chiếu #Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn #Quy Loan

