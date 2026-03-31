Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hà Nhuận Đông chính là nhân vật “hưởng lợi” nhiều nhất từ ồn ào của Trục Ngọc

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Câu chuyện “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc đã vô tình giúp Hà Nhuận Đông “ngồi không cũng hưởng lợi”.

Chẳng ai ngờ rằng những ồn ào xoay quanh Trục Ngọc không chỉ ảnh hưởng tới các diễn viên trong phim, mà nhiều cái tên không liên quan cũng bị kéo vào câu chuyện “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách. Chẳng hạn phim Nhất Tiếu Tùy Ca bỗng dưng có mùa Xuân thứ hai khi chiếu xong được nửa năm lại được khán giả đua nhau xem lại để ngắm Trần Triết Viễn làm tướng quân Tùy Ca rất mạnh mẽ.

truc-ngoc-6.jpg
Khán giả liên tục so sánh hai hình ảnh tướng quân.

Nhưng Hà Nhuận Đông mới là nhân vật “ngồi không cũng hưởng lợi”. Cư dân mạng càng so sánh hình ảnh tướng quân Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông trong phim Hán Sở Truyền Kỳ với tướng quân Tạ Chinh Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc thì tên tuổi của Hà Nhuận Đông càng tăng cao.

Nam diễn viên đã nhiều năm nay nghỉ đóng phim, chuyển hướng kinh doanh nên chẳng ngờ vẫn được khán giả nhắc tên liên tục, tài khoản cá nhân tăng thêm hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau vài ngày, các video của anh thu hút hàng tỷ lượt xem.

truc-ngoc-4.jpg
Hà Nhuận Đông không thể ngờ nổi tiếng trở lại nhờ vai diễn từ 14 năm trước.

Không chỉ các video, hình ảnh về vai Hạng Vũ mà còn những vai diễn khác, rồi chuyện đời tư của Hà Nhuận Đông cũng được cư dân mạng khui lại. Với một diễn viên đã qua thời đỉnh cao thì đây là hiện tượng đột phá, nổi tiếng lại sau một đêm. Nhiều người còn đề xuất Hà Nhuận Đông hãy trở lại đóng phim cổ trang, chắc chắn sẽ ăn khách.

truong-lang-hach-14.jpg
Khán giả rất mong Hà Nhuận Đông tái xuất.

Netizen cũng khẳng định Hà Nhuận Đông nổi tiếng trở lại không phải do may mắn ngẫu nhiên, mà bản thân nam diễn viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vai Hạng Vũ như tăng nhiều cân, tăng sức bền để mặc được bộ áo giáp nặng, tập trung cho tâm lý nhân vật và phù hợp với tình huống chứ không quan tâm đến diện mạo… Và làn sóng hoài niệm về vai diễn của Hà Nhuận Đông chứng tỏ khán giả vẫn luôn coi trọng các diễn viên nhập vai hết mình, nhân vật chân thực chứ diện mạo đẹp trai thôi chưa đủ.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hà Nhuận Đông #Trục Ngọc #Trương Lăng Hách #tướng quân kem nền

Xem thêm

Cùng chuyên mục