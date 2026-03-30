ONE OR EIGHT gửi lời chào fan Việt, ngỏ lời hợp tác cùng nghệ sĩ V-pop

Duy Khang
HHTO - Không chỉ dừng lại ở màn trình diễn bùng nổ tại sân khấu Tokyo Girls Collection Vietnam 2026 vào ngày 29/3, nhóm nhạc nam ONE OR EIGHT vừa chính thức bày tỏ mong muốn thâm nhập sâu hơn vào thị trường nhạc Việt.

Ngày 29/3, nhóm nhạc nam Nhật Bản ONE OR EIGHT đã có buổi gặp gỡ truyền thông trước thời gian diễn ra sự kiện Tokyo Girls Collection Vietnam 2026. Đây không chỉ đánh dấu màn debut của nhóm tại Việt Nam mà còn được xem như bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

Trước thềm biểu diễn, 8 thành viên đã dành thời gian chia sẻ về định hướng âm nhạc.

Chia sẻ về lần đầu đặt chân đến Việt Nam biểu diễn, ONE OR EIGHT bày tỏ sự xúc động khi nhận được tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam để biểu diễn, nhưng chúng tôi biết ở đây có rất nhiều fan đã luôn theo dõi và ủng hộ nhóm. Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm của khán giả Việt. Nhóm đang ghi lại rất nhiều kỷ niệm trong chuyến đi này và hy vọng trong tương lai có thể phát triển hoạt động âm nhạc tại Việt Nam, gắn kết với khán giả Việt Nam nhiều hơn nữa.”

ONE OR EIGHT bày tỏ sự xúc động khi nhận được tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Đối với ONE OR EIGHT, Việt Nam không chỉ là một điểm dừng chân biểu diễn đơn thuần mà còn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch phát triển tại châu Á. Các thành viên tiết lộ nhóm còn thường xuyên theo dõi thị trường âm nhạc Việt Nam để tìm kiếm cảm hứng và giao lưu văn hóa. Nhóm đặc biệt dành lời khen cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ Việt và bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng các tên tuổi V-Pop trong tương lai.

Gửi lời tri ân đến người hâm mộ trước thềm chương trình, nhóm chia sẻ: “Cảm ơn tất cả khán giả Việt Nam đã luôn ủng hộ ONE OR EIGHT. Chúng tôi rất mong được gặp các bạn tại Tokyo Girls Collection Vietnam 2026 và hy vọng sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đáng nhớ.”

Nhóm đặc biệt dành lời khen cho sự sáng tạo của các nghệ sĩ Việt.

ONE OR EIGHT bao gồm 8 thành viên: MIZUKI, NEO, REIA, RYOTA, SOUMA, TAKERU, TSUBASA và YUGA. Ra mắt vào tháng 8/2024 với đĩa đơn "Don’t Tell Nobody" - sản phẩm được nhào nặn bởi các "phù thủy âm nhạc" Ryan Tedder và David Stewart, nhóm đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard Japan Heatseekers Songs.

Được ra mắt vào đầu năm 2026, mini album đầu tay mang tên GATHER cùng ca khúc chủ đề TOKYO DRIFT tiếp tục tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ năng lượng mạnh mẽ và phong cách hiện đại. Âm nhạc của nhóm là sự giao thoa nhuần nhuyễn giữa xu hướng toàn cầu và bản sắc Nhật Bản. “Chúng tôi muốn đưa những xu hướng âm nhạc toàn cầu vào trong âm nhạc mang ngôn ngữ Nhật Bản, để từ đó âm nhạc của chúng tôi có thể lan tỏa từ Nhật Bản ra thế giới”, nhóm khẳng định về định hướng nghệ thuật.

Nhóm khẳng định về định hướng nghệ thuật mang bản sắc Nhật Bản ra thị trường âm nhạc thế giới.

Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến trong giai đoạn này được xem là bước đi tính toán kỹ lưỡng của ONE OR EIGHT. Trong năm 2026, nhóm sẽ khởi động tour diễn lớn đầu tiên đi qua Nhật Bản, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh. Sự thành công tại Tokyo Girls Collection Vietnam chính là minh chứng cho sức hút xuyên biên giới của nhóm, đồng thời là bàn đạp vững chắc để 8 chàng trai vươn tầm thế giới trong tương lai gần.

