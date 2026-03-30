Taylor Swift và Olivia Rodrigo "đập tan" tin đồn rạn nứt tại đêm diễn của Paul McCartney

Tối ngày 28/03 tại Nhà hát Fonda, Los Angeles, Taylor Swift và Olivia Rodrigo được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trong đêm diễn riêng tư của huyền thoại Paul McCartney - thành viên của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.

Dù chất lượng hình ảnh từ khu vực VIP không quá sắc nét, người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra hai nữ nghệ sĩ đã trò chuyện thân mật trong một nhóm bạn. Đây là lần tương tác trực tiếp hiếm hoi của hai nữ nghệ sĩ được ghi lại trong nhiều năm, kể từ khi xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa họ.

Năm 2021, mối quan hệ giữa Olivia Rodrigo và Taylor Swift được cho là bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi Olivia vướng tranh cãi liên quan đến quyền sáng tác. Khi phát hành ca khúc deja vu, Rodrigo thừa nhận phần bridge của bài hát chịu ảnh hưởng từ Cruel Summer của Taylor Swift. Đến tháng 7/2021, cái tên Taylor Swift cùng hai cộng sự là Jack Antonoff và St. Vincent đã được bổ sung vào danh sách đồng sáng tác của ca khúc deja vu, dù trước đó không có kiện tụng công khai nào.

Tranh cãi càng lan rộng khi nhiều khán giả cho rằng quyết định này xuất phát từ những cáo buộc “na ná” về âm nhạc. Olivia Rodrigo sau đó cũng phải bổ sung thêm các nghệ sĩ khác vào credit của một số ca khúc trong SOUR, làm dấy lên cuộc thảo luận lớn về việc nghệ sĩ trẻ chịu áp lực từ các tên tuổi lớn trong ngành.

Việc chia sẻ quyền sáng tác khiến Olivia Rodrigo phải chia một phần đáng kể tiền bản quyền của các bài hát, bao gồm deja vu.

Sau sự việc này, người hâm mộ nhận thấy Olivia Rodrigo dần hạn chế nhắc đến Taylor Swift trong các cuộc phỏng vấn, dù trước đó cô từng nhiều lần tự nhận là “Swiftie” và công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. Các suy đoán về “chiến tranh lạnh” càng tăng khi nữ ca sĩ trẻ không xuất hiện tại bất kỳ đêm diễn nào của chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift.

Dù vậy, sau khoảnh khắc tương tác mới đây giữa Taylor Swift và Olivia Rodrigo tại đêm diễn của Paul McCartney, nhiều người hâm mộ cho rằng giữa hai nghệ sĩ thực chất không hề tồn tại hiềm khích. Một số ý kiến nhận định việc Olivia Rodrigo hạn chế nhắc đến Taylor chủ yếu xuất phát từ định hướng của ê-kíp, nhằm tránh những bình luận cho rằng cô “ké fame”. Đồng thời, đây cũng được xem là chiến lược giúp nữ ca sĩ trẻ dần tách khỏi hình ảnh “con gái của Taylor Swift”, qua đó xây dựng vị thế như một nghệ sĩ độc lập với bản sắc riêng.

Bên cạnh sự góp mặt của Olivia Rodrigo, đêm diễn còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng khác, trong đó có cả John Mayer - tình cũ của Taylor Swift. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, nữ ca sĩ đã khéo léo tránh việc chạm mặt trực tiếp bằng cách rời địa điểm qua lối đi riêng ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nhằm hạn chế sự chú ý không cần thiết.