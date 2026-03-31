You Got To Feel It: "Đóa hồng đen" Nao Yoshioka muốn chinh phục khán giả Việt

Mới đây, nữ ca sĩ Soul/R&B đình đám Nhật Bản Nao Yoshioka đã chính thức trình làng đĩa đơn mới mang tên - You Got To Feel It. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm chinh phục thị trường Đông Nam Á, đặc biệt là tệp khán giả yêu nhạc Indie và Urban tại Việt Nam.

You Got To Feel It không đi theo công thức Pop rập khuôn mà là một bản phối "nặng đô" giữa R&B và âm hưởng từ nhịp điệu châu Phi. Đây là thành quả từ cú bắt tay xuyên lục địa giữa Nao Yoshioka, nhà sản xuất người Hà Lan Bnnyhunna và nghệ sĩ Saxophone tài năng nước Mỹ Braxton Cook.

Tại V-Pop, nơi R&B và Indie ngày càng được giới trẻ ưa chuộng, ca khúc này được giới chuyên môn đánh giá là có nhiều tiềm năng bứt phá. Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định việc phát hành đĩa đơn vào thời điểm hiện tại có thể chỉ là bước đệm cho một chiến lược dài hơi hơn. Đồng thời, những tin đồn gần đây cũng cho rằng một màn hợp tác giữa "đóa hồng đen" của làng nhạc Jazz/Soul Nhật Bản và một nữ nghệ sĩ Gen Z đình đám của V-Pop có thể sẽ được hé lộ vào thời điểm cận kề mùa Hè năm nay.

Trước khi hướng tới thị trường Việt Nam, Nao Yoshioka đã là một cái tên được đánh giá cao tại thị trường quốc tế. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nữ thần tượng J-Pop ngọt ngào thường thấy, cô sở hữu chất giọng độc đáo, đầy nội lực cùng kỹ thuật dập nốt mượt mà. Giới chuyên môn thường xuyên so sánh giọng hát của Yoshioka với những Diva huyền thoại như Aretha Franklin.

Chính tư duy âm nhạc khác biệt này đã giúp cô làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á hiếm hoi lọt vào Top 32 bảng xếp hạng Billboard UAC tại Mỹ. Trước đó, nữ nghệ sĩ người Nhật đã khẳng định vị thế toàn cầu thông qua các chuyến lưu diễn vòng quanh 11 quốc gia, "quét sạch" các sân khấu lớn từ New York, Philadelphia cho đến những rạp hát danh giá tại châu Âu.

Trở lại với đĩa đơn You Got To Feel It, Nao Yoshioka khắc họa rõ nét sự giằng co giữa khát vọng tìm kiếm một tình yêu chân thành và hành trình học cách tin vào trực giác của chính mình. Ca từ tinh tế hòa quyện cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện đã đưa ca khúc này trở thành một trong những điểm sáng âm nhạc đáng chú ý nhất của nửa đầu năm 2026. Với màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng phong cách hiện đại, Nao Yoshioka được đánh giá là nghệ sĩ có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Nếu tiếp tục duy trì định hướng này và có những bước đi phù hợp, cô hoàn toàn có thể trở thành một cái tên đáng chú ý trong lòng khán giả trẻ trong thời gian tới.