Bức ảnh "tình tràn màn hình" dự kiến thành "nguyên liệu chơi khăm" Cá tháng Tư

Sam
HHTO - "Trò chơi khăm" những năm gần đây của dân mạng (đặc biệt fan couple) dịp "Cá tháng Tư" là "bịa" tin hẹn hò từ những bức ảnh tình tứ nhìn không rõ người được chụp. Dưới đây là bức ảnh có thể trở thành "nguyên liệu mới".

Bức ảnh này được chia sẻ trên X với chú thích "OMG!!" (dịch: Ôi trời ơi), đang thu về gần 2 triệu lượt xem. Tấm hình khiến dân mạng "rần rần" vì cảm nhận được "chất liệu bạn trai" "tràn màn hình", cảm giác tình tứ dù không nhìn rõ mặt bất cứ ai. Hàng loạt bình luận xin "in-tư" người trong hình và câu chuyện phía sau.

Dân mạng nhốn nháo vì cảm thấy "rung động" với bức ảnh.

Dựa vào vóc dáng, một số cư dân mạng suy đoán đây là Song KangKim So Hyun đang ghi hình cho White Scandal. Vì tháng trước, truyền thông Hàn đưa tin cả hai xác nhận tái hợp sau Love Alarm. Netizen cũng tag Grok (chatbot tích hợp với X) để hỏi xem đây là ai thì nhận được câu trả lời đó là Kim Yoo Jung và Kim Young Dae đang quay cảnh lãng mạn ở Dear X (X thân mến).

Grok đưa ra câu trả lời sai...
...nhưng cũng sớm đính chính ở một bình luận trả lời người dùng khác.

Thực tế, đây là Lý HiệnTrương Tịnh Nghi. Cả hai đang quay quảng cáo đôi cho Cartier - thương hiệu họ cùng làm đại sứ. Năm ngoái, những khung hình chung của Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi khi dự sự kiện của hãng từng khiến cõi mạng "rung động" với khí chất sang trọng, thanh lịch hòa hợp.

Khoảng 1 tháng trước, blogger Trung "tung dưa" (tin đồn) Lý Hiện và Trương Tịnh Nghi sẽ đóng chính trong bộ phim ngôn tình Sương Mù Xanh của đạo diễn Cù Hữu Ninh (Thơ Ngây, Cá Mực Hầm Mật, Khó Dỗ Dành...). Dù chưa có thông tin chính thức nhưng việc hai ngôi sao quay quảng cáo chung đã thắp lên hi vọng "cặp đôi đại sứ" Cartier sẽ sánh đôi trên màn ảnh nhỏ.

Ảnh "khui" tin hẹn hò của Lee Joon - Jung So Min (năm 2018) từ Dispatch vẫn được "xào lại" đến nay vì độ tình tứ và khó nhận diện "ai là ai" mỗi dịp Cá tháng Tư, bất chấp cặp đôi đã chia tay. Hình của Lý Hiện - Trương Tịnh Nghi có thể trở thành nguyên liệu tương tự?

Trở lại với bức ảnh "gây lú" của Lý Hiện - Trương Tịnh Nghi, chính vì đến chatbot AI cũng có chút nhầm lẫn, tấm hình này có tiềm năng trở thành "nguyên liệu" cho ngày Cá tháng Tư tới. Fan couple tìm ảnh "mập mờ" để "phao tin" bí mật hẹn hò về OTP "nhà mình" hay cố ý "chơi khăm" dân mạng tin rằng một cặp đôi được yêu thích đang quay sản phẩm chung - đây là trò đùa quen thuộc dịp 1/4 vài năm trở lại đây.

#Lý Hiện #Trương Tịnh Nghi #Cá tháng Tư #ảnh gây lú #Lý Hiện Trương Tịnh Nghi #trò đùa cá tháng tư #Song Kang #Kim So Hyun #Kim Yoo Jung #Kim Young Dae

