Giải mã trào lưu Color Hunt: Giới trẻ hào hứng rủ hội bạn nhập cuộc "săn màu"

Hoàng Yến

HHTO - Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội rộ lên trào lưu Color Hunt (săn ảnh theo màu), thu hút sự hưởng ứng đông đảo của giới trẻ. Không chỉ giúp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mỗi chuyến đi, “hot trend” này còn trở thành một thử thách thú vị để góp phần gắn kết hội bạn.

Trào lưu Color Hunt (hay còn gọi là săn ảnh theo màu) phổ biến với việc mỗi thành viên trong nhóm lần lượt chọn một màu sắc và chụp ảnh ghi lại những sự vật có màu sắc chủ đề tương ứng. Chẳng hạn, với màu trắng, người chơi sẽ chỉ “săn” những hình ảnh mang màu trắng làm chủ đạo.

Trend Color Hunt đang “viral” khắp giới trẻ quốc tế lẫn Việt Nam. Video: @jahwawa.

Nhiều nhóm bạn còn biến tấu thử thách bằng cách lựa chọn màu sắc chủ đề dựa trên trang phục của từng thành viên trong buổi hẹn. Ví dụ, nếu trang phục của người chơi mang màu xanh lá, màu sắc “săn” trong thử thách cũng sẽ xoay quanh xanh lá. Cũng vì thế mà hình ảnh các buổi gặp gỡ của Gen Z vừa trở nên thêm phong phú, nhiều màu sắc, vừa tôn lên cá tính khác nhau của mỗi cá nhân.

Video: @hitthatplayground.

Sau khi kết thúc buổi đi chơi, hội bạn Gen Z sẽ cùng nhau tổng hợp và sắp xếp lại loạt ảnh theo từng màu sắc tương ứng để đăng tải thành quả flex trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều nhóm còn biến thử thách này thành cuộc thi nhỏ, dựa vào lượt tương tác và phản hồi của cộng đồng mạng để chọn ra người chiến thắng - người có bộ ảnh ấn tượng và thẩm mỹ nhất.

Ảnh: Tổng hợp.

Đặc biệt, xu hướng này thường được các nhóm bạn trẻ thực hiện trong những chuyến du lịch cùng nhau, qua đó góp phần lưu giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng nhớ của hành trình trải nghiệm. Từ những bông hoa ven đường, người qua lại, đến ngôi nhà hay biển báo quen thuộc... tất cả đều trở thành “đối tượng” được Gen Z để ý và ghi lại qua ống kính.

Săn ảnh theo màu giờ đây là trải nghiệm thú vị để người trẻ lưu giữ kỷ niệm mỗi dịp du lịch cùng nhau. Video: @xoai.phm.

Có thể thấy, không chỉ tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng, trào lưu Color Hunt còn giúp bạn trẻ ngày nay học cách quan sát và trân trọng vẻ đẹp giản dị của cuộc sống xung quanh qua những bức ảnh đầy sắc màu.

Hoàng Yến
