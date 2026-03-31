Bạch Nhật Đề Đăng đối mặt thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba thua đau trước Dương Tử

HHTO - Thành tích không mấy khả quan của Bạch Nhật Đề Đăng đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị mang ra so sánh với Dương Tử, càng cho thấy "mỹ nhân Tân Cương" đang rơi vào thế khó.

Sau ba ngày lên sóng, mọi số liệu của Bạch Nhật Đề Đăng đang có xu hướng đi ngang, hoặc chỉ nhích lên chút xíu không đáng kể. Đây là dấu hiệu không vui chút nào với đoàn làm phim, bởi một tác phẩm ăn khách thì số lượng người xem, số lượng bình luận tương tác đã tăng vọt ngay từ ngày thứ 2 chứ không thể chững lại như Bạch Nhật Đề Đăng. Chính vì thế, netizen dự đoán phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ có nguy cơ nhận về thành tích phát sóng bình thường nếu không có đột phá ở những tập tiếp theo.

Địch Lệ Nhiệt Ba có nguy cơ thất bại với Bạch Nhật Đề Đăng.

Khán giả cũng mang Bạch Nhật Đề Đăng so sánh với Trường Tương Tư. Bởi cả hai có cùng đạo diễn, cùng thể loại cổ trang ngôn tình, cùng có tiểu hoa lứa 90 đóng vai chính, cùng chiếu trên một nền tảng. Nhưng Trường Tương Tư thì bứt phá rất mạnh, càng chiếu càng ăn khách còn Bạch Nhật Đề Đăng thì ngược lại, chiếu đến đâu lại sụt giảm đến đó.

Cô còn bị so sánh với Dương Tử.

Tình hình không khả quan của Bạch Nhật Đề Đăng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào thế khó, khi không đạt được mục tiêu có một phim bùng nổ trước tuổi 35 để thoát khỏi biệt danh “đỉnh lưu duy nhất không có phim bạo”.

Phong độ nhan sắc của "mỹ nhân Tân Cương" đang giảm dần theo thời gian, nhưng diễn xuất lại chưa tiến bộ khiến cho cô bị mắc kẹt. Nữ diễn viên gặp tình trạng tiếp tục đóng phim ngôn tình thì quá tuổi, mà nhận các kịch bản có chiều sâu hơn lại chưa đủ tầm.

Địch Lệ Nhiệt Ba mãi vẫn chưa có phim ăn khách.

Từ năm 2025 đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba có ba phim lên sóng là Lợi Kiếm Hoa Hồng, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Bạch Nhật Đề Đăng có thể loại đa dạng, nhân vật có hoàn cảnh tính cách khác nhau cho thấy nữ diễn viên rất chịu khó thử thách bản thân nhưng kết quả vẫn chưa được như ý.

Cho đến lúc này, không ít khán giả đã cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nên tập trung duy trì hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ", vốn là thế mạnh của cô từ xưa đến nay.