Ngoài Mân - Thiển, "Trục Ngọc" còn đôi phụ "chữa lành" lên phim hay hơn nguyên tác

HHTO - "Couple công chức" của "Trục Ngọc" Công Tôn Ngân - Tề Xu (Lý Khanh - Dụ Chung Lê) được "thêm đất" so với nguyên tác nhưng không làm khán giả khó chịu.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết

Trục Ngọc dựa trên tiểu thuyết Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn. Tuyến tình cảm của Công Tôn Ngân (Lý Khanh) - Tề Xu (Dụ Chung Lê) vốn nằm ở ngoại truyện, đã được đẩy hết lên phim, bao gồm cảnh cầu hôn, hồi ức đánh cờ, học ở thư viện... Biên kịch còn thêm một số tình tiết để khắc họa sâu hơn mạch phát triển, tính cách nhân vật.

Vì Công Tôn Ngân là sơn trưởng (giáo viên, chủ thư viện) kiêm quân sư, Tề Xu là trưởng công chúa giỏi y thuật (bác sĩ), nên khán giả gọi vui đây là "cặp đôi công chức" của "Trục Ngọc".

Tề Xu thông minh, dám yêu, có lý tưởng, lập trường vững vàng là điểm hấp dẫn trong xây dựng nhân vật. Cô dùng danh nghĩa thái y ở lại doanh trại lúc quân Tạ Chinh và Công Tôn Ngân bị địch cô lập tại đỉnh núi - đây là chi tiết được bổ sung vào bản phim. Nàng giấu thân phận, dùng danh nghĩa thái y để trực tiếp điều trị cho thương binh. Tề Xu điều chế, đích thân thử thuốc để tìm ra phương pháp tốt nhất. Những chi tiết này khắc họa rõ hơn tư duy độc lập, vượt ra khỏi khuôn khổ của trưởng công chúa.

Cảnh Ngân cứu Tề Xu khỏi đám cháy bằng hô hấp nhân tạo là một đoạn thú vị được thêm vào phim. An thái phi cho Ngân vượt lễ giáo để cứu con gái cũng là tình tiết bổ sung hay, tạo bước ngoặt nhỏ cho thấy bà sẽ không cấm cản 2 người ở bên nhau.

Ở nguyên tác, sau khi mọi biến cố qua đi thì Ngân mới dám công khai theo đuổi và cầu hôn Tề Xu. Chàng dạy dỗ tiểu hoàng đế Bảo Nhi, hỗ trợ nhiếp chính vương Tạ Chinh một thời gian. Khi triều đình ổn định, Ngân và Tề Xu mới lui về quy ẩn. Trục Ngọc bỏ đi đoạn Công Tôn Ngân dạy ấu đế và cảnh đánh mã cầu "kén phò mã" do tình tiết tỏ tình - cầu hôn đã được đẩy lên trước phần hồi kinh.

Ngân - Xu có thêm đất diễn nhưng không gây khó chịu vì thời lượng ít, mang tính cân bằng, "chữa lành" khi đặt cạnh độ "khùng điên" của 2 cặp Tạ Chinh - Trường Ngọc (Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi), Tề Mân - Thiển Thiển (Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi). "Couple công chức" không phải kiểu xuất hiện đã ấn tượng ngay như Mân - Thiển mà là càng xem càng thấm.

Sau "Trục Ngọc", Lý Khanh dự sự kiện ở Thanh Minh Thượng Hà Viên (Trung Quốc). Anh xuất hiện trên thuyền hoa, chào người hâm mộ vây kín trên bờ. Khung cảnh này gợi nhớ tình tiết Công Tôn Ngân đi thuyền, tay cầm hoa chờ tặng Tề Xu - không có trên phim.

Cảnh cầu hôn gây rung động với "gấp đôi mắt rưng".

Không oanh tạc mạnh như Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi, nhưng Ngân - Xu cũng giúp Lý Khanh - Dụ Chung Lê bật lên thấy rõ khi nhìn vào tốc độ tăng trưởng hàng triệu về lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội và tương tác từ video chính chủ đến fan-made. Xây dựng nhân vật chỉn chu, mạch phát triển hay hơn nguyên tác là lợi thế. Diễn xuất hợp vai, dễ chịu là điểm cộng để khán giả thêm yêu.

Lý Khanh sinh năm 2000, là hot boy nổi lên với ngoại hình thư sinh, dịu dàng. Anh từng để lại dấu ấn rõ nét với vai phụ trong Thư Quyển Nhất Mộng trước cú bật ở Trục Ngọc. Lý Khanh quyết thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đỗ chuyên ngành Biểu diễn ở lần thứ 3 thử sức.

Dụ Chung Lê là tân binh của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ra mắt năm 2023, chủ yếu đóng phim chiếu mạng kém nổi. Kỹ năng của cô được đánh giá tốt hơn trong Trục Ngọc, tạo hình cũng được khen đẹp đến bất ngờ khi so với vai Khương Tuyết Huệ trong Ninh An Như Mộng. Trùng hợp là, 2 tác phẩm mang tính cột mốc trong sự nghiệp Dụ Chung Lê đều có Trương Lăng Hách đóng chính.