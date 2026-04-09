Phần 2 của một phim cực kỳ đình đám vừa mới lên sóng đã bị khán giả ngó lơ

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thật không ngờ phần đầu thành công bao nhiêu, phần 2 lại nhận về kết quả đáng buồn như thế này.

9 năm trước, Sở Kiều Truyện từng là bom tấn làng phim Hoa ngữ, đưa Triệu Lệ Dĩnh lên hàng ngôi sao. Và đoạn kết bỏ ngỏ của Sở Kiều Truyện luôn khiến khán giả bức xúc, khi nam chính Vũ Văn Nguyệt bị trúng tên rơi vào hồ băng. Sở Kiều đã nhảy xuống tìm cách cứu chàng, nhưng Vũ Văn Nguyệt đã đẩy nàng ra rồi từ từ chìm xuống. Nhiều năm qua, cư dân mạng vẫn mong Sở Kiều Truyện có phần 2 để viết tiếp câu chuyện tình dang dở của Sở Kiều với Vũ Văn Nguyệt.

so-kieu-13.jpg
Sở Kiều Truyện rất ăn khách vào 9 năm trước

Mới đây, Băng Hồ Trọng Sinh đã lên sóng và được giới thiệu như phần 2 của Sở Kiều Truyện khi tiếp nối ngay cảnh Sở Kiều nhảy xuống hồ băng và đánh thức nội công Hàn Băng Tuyết trong mình. Sau đó, cô âm thầm lên kế hoạch ám sát tri kỷ một thời Yến Tuân để trả thù cho người thương. Sở Kiều cũng linh cảm Vũ Văn Nguyệt chưa chết nên ra sức tìm kiếm chàng. Quả thực Vũ Văn Nguyệt được cứu khỏi hồ băng, sống mai danh ẩn tích với tên Gia Cát Nguyệt để xây dựng lực lượng chờ ngày giành lại cơ đồ.

so-kieu-12.jpg
Phần 2 đã lên sóng

Mang danh là phần 2 Sở Kiều Truyện nhưng hai diễn viên chính Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh không trở lại. Thay vào đó, Hoàng Dương Điền Điềm từng đóng vai Sở Kiều lúc bé trong bản phim 2017 nay hóa thân thành Sở Kiều lúc trưởng thành. Vai Gia Cát Nguyệt chuyển sang Lý Quân Nhuệ thể hiện. Hai vai phụ Thuần Nhi, Yến Tuân cũng không còn là Đậu Kiêu, Lý Thấm nữa.

so-kieu-8.jpg
so-kieu-7.jpg
so-kieu-9.jpg
Hai diễn viên của Băng Hồ Trọng Sinh chưa vượt qua được bản cũ

Tuy nhiên, Băng Hồ Trọng Sinh gặp tình trạng ảm đạm ngay từ ngày đầu lên sóng. Khán giả phàn nàn các cảnh chiến đấu trong phim nhìn quá giả tạo, nhân vật hành động như trẻ con đang chơi đánh trận. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng bị chê kém xa bản cũ, Hoàng Dương Điền Điềm chỉ biết trợn mắt, Trương Khang Lạc vai Yến Tuấn thì suốt ngày nhăn nhó để cố tỏ ra nguy hiểm. Với tình hình này, Băng Hồ Trọng Sinh khó mà theo kịp thành tích của Sở Kiều Truyện.

qc.jpg
#Sở Kiều Truyện #Băng Hồ Trọng Sinh #phần 2 Sở Kiều Truyện #Hoàng Dương Điềm Điềm #Lý Quân Nhuệ

