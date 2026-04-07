Chưa bàn đến kịch bản, phim giờ vàng VTV giờ còn thiếu sáng tạo đến mức này

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Không ít khán giả "chịu hết nổi" với những tên phim quanh đi quẩn lại, trùng lặp và mang đậm phong cách “dự báo thời tiết” như thế này.

Ngược Đường Ngược Nắng là dự án mới nhất của phim giờ vàng VTV và dù chưa xem phim, nhiều khán giả đã tỏ ra ngán ngẩm với tựa đề này. Bởi những năm qua, các biên kịch của VTV dường như có “chấp niệm” với việc phải đưa chữ nắng vào tên phim. Tính sơ sơ chúng ta có Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng, Gặp Em Ngày Nắng, Đi Về Miền Có Nắng, Dịu Dàng Màu Nắng và giờ là Ngược Đường Ngược Nắng.

Biên kịch VTV có đam mê với chữ "nắng"?

Không chỉ có vậy, phim VTV còn rất đam mê lấn sân sang lĩnh vực dự báo thời tiết khi liên tục đưa các yếu tố thiên nhiên như mưa, gió, cầu vồng, trời… vào tên phim. Hoa Sữa Về Trong Gió, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Cầu Vồng Phía Chân Trời, Đi Giữa Trời Rực Rỡ… Những cái tên này đều rất thơ, mang lại cảm giác chữa lành dễ chịu nhưng khi xuất hiện liên tục, nó lại dễ khiến khán giả thấy nhàm chán.

Phim kể về nghề làm hương nhưng tựa đề lại không liên quan.

Đáng nói hơn, công thức đặt tên này quá chung chung, đặt cho phim nào cũng được mà không liên quan hay nói được gì về nội dung phim. Cư dân mạng còn đoán vui rằng có khi các biên kịch đang sở hữu một danh sách những cái tên thật hoa mỹ thơ mộng rồi đem ra dùng dần, không cần biết nó có liên quan gì đến bộ phim hay không (?!).

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng là tên phim không ấn tượng với khán giả.

Chẳng hạn như Ngược Đường Ngược Nắng xoay quanh một làng nghề truyền thống chuyên làm hương, nhưng biên kịch lại không cố tìm tựa đề liên quan đến nội dung này. Hoặc Gió Ngang Khoảng Trời Xanh bị cho là quá mông lung, không thể nào gây tò mò và có liên kết chặt chẽ đến nội dung phim như 30 Chưa Phải Là Hết. Khán giả còn so sánh với một phim Việt đang được chú ý là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, bởi chỉ cần nghe tựa đề là mọi người đã hình dung được một phần nội dung, đoán được diễn biến.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
