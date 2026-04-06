"Couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng qua góc nhìn của Lê Phương

HHTO - Lê Phương tự hào về dàn diễn viên "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay", dành lời khen cho những tương tác tự nhiên, "tình bể bình" của "Couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng và "cúp lé Cơm Tấm" Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh.

Đi được nửa chặng đường, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vẫn duy trì sức hút qua những thước phim "ngôn tình" dung hòa giữa yếu tố hài hước lẫn tâm trạng. Những "lời phán" của Cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên đóng) ngày càng phát huy sức ảnh hưởng, kéo theo hàng loạt biến chuyển trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Biết được nỗi ám ảnh từ tai nạn 10 năm trước - biến cố cướp đi ba và giấc mơ tuyển thủ eSports của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) dần thấu hiểu và nảy sinh rung động. Lạc đường trong chuyến du lịch cùng nhau, Triệu Phú chủ động trao nụ hôn để phá vỡ ranh giới "mập mờ", nào ngờ đẩy Thanh Tâm vào thế khó xử khi anh vốn có "vị hôn thê over hợp" là Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng).

Phân cảnh Phú thổ lộ tình cảm với Tâm. Nguồn clip: FB Võ Điền Gia Huy

Song song đó, Hoàn Mỹ đón sinh nhật trong cô độc khi không ai nhớ đến. Không chỉ bị mẹ - cậu Sáu - trách mắng vì không thể chinh phục trái tim Phú, cô còn chịu tổn thương khi đối diện sự thật phũ phàng: Phú thừa nhận giả liệt để không phải cưới cô. Trước việc Triệu Phú có tình cảm với Thanh Tâm, cậu Sáu cảnh báo bà Mai (Hồng Ánh đóng) về "kẻ đang quấy nhiễu sinh mệnh" của con trai, thúc ép mau kết duyên để "giải hạn".

Với "phản ứng hóa học" bùng nổ, hai "OTP" của phim đang được khán giả nhiệt tình ủng hộ với tên gọi Couple Coconut (Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng) và Couple Cơm Tấm (Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh).

Chia sẻ về dàn diễn viên trẻ, "cô út của Phú" - Lê Phương dùng từ "xuất sắc" để nói lên sự tự hào. Nữ diễn viên cho biết: "Không phải do bản thân đóng mà khen nhưng trai xinh gái đẹp từ chính tới phụ luôn. Tôi rất thích ngắm nhìn các bạn, trẻ trung, hiện đại và đều là những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý".

Lê Phương còn bày tỏ sự thích thú về cách xây dựng hình tượng nhân vật trong phim: "Triệu Phú và Thanh Tâm đáng yêu như Lọ Lem - Hoàng tử, kiểu cậu chủ và cô bé nhà nghèo, có sự che chở yêu thương trong đó. Phan Minh với Hoàn Mỹ lại nghiêng về trí thức, hoàn toàn khác cả về ngoại hình, hình thức lẫn câu chuyện tình yêu. Cuối cùng là cặp 'tình một đêm' Phương Khánh - Đức An thì chất chơi và rất 'cháy'".

Bên cạnh đó, tập 7 - 8 của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn có sự xuất hiện của nhân vật John - chủ homestay tại Đà Lạt, đồng thời là "người bạn cũ đặc biệt" của Phương Khánh (Lê Khánh đóng). Sự có mặt của "tình địch" này đã đẩy thêm cao trào, khiến Đức An (Quốc Huy đóng) phải "ghen nổ đom đóm mắt".