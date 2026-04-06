Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng qua góc nhìn của Lê Phương

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Lê Phương tự hào về dàn diễn viên "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay", dành lời khen cho những tương tác tự nhiên, "tình bể bình" của "Couple Coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng và "cúp lé Cơm Tấm" Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh.

Đi được nửa chặng đường, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vẫn duy trì sức hút qua những thước phim "ngôn tình" dung hòa giữa yếu tố hài hước lẫn tâm trạng. Những "lời phán" của Cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên đóng) ngày càng phát huy sức ảnh hưởng, kéo theo hàng loạt biến chuyển trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

Biết được nỗi ám ảnh từ tai nạn 10 năm trước - biến cố cướp đi ba và giấc mơ tuyển thủ eSports của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) dần thấu hiểu và nảy sinh rung động. Lạc đường trong chuyến du lịch cùng nhau, Triệu Phú chủ động trao nụ hôn để phá vỡ ranh giới "mập mờ", nào ngờ đẩy Thanh Tâm vào thế khó xử khi anh vốn có "vị hôn thê over hợp" là Hoàn Mỹ (Thùy Anh đóng).

Song song đó, Hoàn Mỹ đón sinh nhật trong cô độc khi không ai nhớ đến. Không chỉ bị mẹ - cậu Sáu - trách mắng vì không thể chinh phục trái tim Phú, cô còn chịu tổn thương khi đối diện sự thật phũ phàng: Phú thừa nhận giả liệt để không phải cưới cô. Trước việc Triệu Phú có tình cảm với Thanh Tâm, cậu Sáu cảnh báo bà Mai (Hồng Ánh đóng) về "kẻ đang quấy nhiễu sinh mệnh" của con trai, thúc ép mau kết duyên để "giải hạn".

Với "phản ứng hóa học" bùng nổ, hai "OTP" của phim đang được khán giả nhiệt tình ủng hộ với tên gọi Couple Coconut (Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng) và Couple Cơm Tấm (Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh).

Chia sẻ về dàn diễn viên trẻ, "cô út của Phú" - Lê Phương dùng từ "xuất sắc" để nói lên sự tự hào. Nữ diễn viên cho biết: "Không phải do bản thân đóng mà khen nhưng trai xinh gái đẹp từ chính tới phụ luôn. Tôi rất thích ngắm nhìn các bạn, trẻ trung, hiện đại và đều là những gương mặt đang nhận được nhiều sự chú ý".

Lê Phương còn bày tỏ sự thích thú về cách xây dựng hình tượng nhân vật trong phim: "Triệu Phú và Thanh Tâm đáng yêu như Lọ Lem - Hoàng tử, kiểu cậu chủ và cô bé nhà nghèo, có sự che chở yêu thương trong đó. Phan Minh với Hoàn Mỹ lại nghiêng về trí thức, hoàn toàn khác cả về ngoại hình, hình thức lẫn câu chuyện tình yêu. Cuối cùng là cặp 'tình một đêm' Phương Khánh - Đức An thì chất chơi và rất 'cháy'".

Bên cạnh đó, tập 7 - 8 của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay còn có sự xuất hiện của nhân vật John - chủ homestay tại Đà Lạt, đồng thời là "người bạn cũ đặc biệt" của Phương Khánh (Lê Khánh đóng). Sự có mặt của "tình địch" này đã đẩy thêm cao trào, khiến Đức An (Quốc Huy đóng) phải "ghen nổ đom đóm mắt".

Xem thêm

Cùng chuyên mục