2 mảnh ghép Uni5 được Gai Con "khều" mạnh cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Vân Anh
HHTO - Toki Thành Thỏ và K.O bất ngờ lọt top những cái tên được khán giả "khều" nhiều nhất cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Trong khi ê-kíp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 vẫn giữ kín dàn "anh tài", cộng đồng Gai Con đã sớm lên danh sách dàn cast kỳ vọng với đủ màu sắc từ ca sĩ, rapper đến diễn viên. Đáng chú ý, 33 cái tên đang lan truyền gần đây nhanh chóng thu hút sự bàn luận khi xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc lẫn những ẩn số bất ngờ. Trong đó, hai cái tên gây tò mò với khán giả là Toki Thành Thỏ và K.O - hai cựu thành viên của Uni5.

Người hâm mộ đặt "ngôi sao hy vọng" cho hai cựu thành viên của Uni5 sẽ tái xuất tại ATVNCG 2026. - Ảnh: FBNV.

Toki (tên thật Vũ Đức Thành, sinh năm 1993) từng là trưởng nhóm Uni5 và cũng là thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình lãng tử. Nổi tiếng trên mạng xã hội từ sớm với biệt danh Thành Thỏ, nam nghệ sĩ có thế mạnh ở rap, sáng tác, đồng thời từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, vẽ, làm thơ. Tháng 3/2019, Toki rời Uni5 vì lý do cá nhân và sức khỏe, sau đó gần như "ở ẩn" suốt 7 năm, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Chính vì vậy, khả năng anh xuất hiện trở lại trên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi háo hức.

Nam ca sĩ vẫn giữ phong độ với nhan sắc "trộm vía" sau 7 năm không hoạt động nghệ thuật. - Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, K.O (Nguyễn Thái Sơn) cũng là một mảnh ghép quan trọng của Uni5 thời kỳ đầu. Trước khi debut, anh từng trải qua một dự án nhóm nhạc nhưng không thành, sau đó, K.O vẫn bền bỉ theo đuổi con đường âm nhạc. Ngoài khả năng ca hát, K.O còn chơi được guitar, piano và tham gia sáng tác, diễn xuất.

Nhiều khán giả cho rằng có lẽ thời gian đã "bỏ quên" hai nhan sắc này. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin vẫn dừng ở mức đồn đoán. Tuy nhiên, chính những cái tên như Toki hay K.O đang khiến cuộc thảo luận quanh ATVNCG 2026 thêm phần sôi động. Nếu danh sách này trở thành sự thật, đây hứa hẹn sẽ là những ẩn số đủ sức tạo bất ngờ, đặc biệt với những khán giả từng theo dõi V-pop thời kỳ đầu.

Vân Anh
