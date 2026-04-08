Cùng đóng vai cô gái nhà nghèo, Anh Đào được khen, Quỳnh Kool gây tranh cãi

HHTO - Hai nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của phim giờ vàng VTV nhận về phản ứng trái ngược của khán giả khi cùng đóng vai cô gái nhà nghèo.

Nếu phải chọn ra nhân vật được yêu thích nhất phim Không Giới Hạn, có lẽ nữ phụ Khánh Linh (Anh Đào đóng) sẽ được khán giả gọi tên nhiều nhất. Linh là cô gái làng chài sôi nổi, bộc trực, tốt tính, nghĩ sao nói vậy và luôn hết lòng với người khác.

Nhiều người không nhận ra Anh Đào khi cô xuất hiện với làn da đen sạm, trang điểm rất nhẹ, ăn mặc đơn giản, phối màu sắc chẳng giống ai. Bởi Khánh Linh sống ở làng chài quen nắng gió, hoàn cảnh bình dân nên chẳng thể nào chăm chút cho diện mạo điệu đà.

Anh Đào tiết lộ cô chủ động hóa trang cho kém sắc đi, tìm quần áo cũ cho nhân vật, chấp nhận tạo hình màu mè sặc sỡ miễn sao phù hợp với cuộc sống, tính cách của Khánh Linh. Và chẳng ngờ khán giả lại rất thích vai diễn này của Anh Đào, rất nhiều người khen cô nhập vai tự nhiên, diễn hài duyên dáng.

Ngược lại, Quỳnh Kool cũng đóng vai con nhà nghèo trong phim Bước Chân Vào Đời nhưng đáng tiếc chưa nhận được phản ứng tích cực. Hoàn cảnh của Quỳnh Kool còn khó khăn hơn Anh Đào, nhưng lại xuất hiện với diện mạo “chỉ nhìn đã thấy mệt mỏi”.

Nữ diễn viên lúc nào cũng để tóc xõa thẳng, gương mặt nếu không trang điểm kỹ lưỡng thì lại dặm phấn quá trắng, khiến nhiều người xem than trời là nữ chính Bước Chân Vào Đời nhìn như ma nữ. Đã vậy, nhân vật Thương còn suốt ngày u buồn, mặt rầu rĩ hoặc khóc lóc càng làm người xem thấy phim nặng nề, càng theo dõi phim càng mệt mỏi.

Trước đây, Quỳnh Kool đã nhiều lần đóng vai cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa lần nào bị vấp phải nhiều lời phàn nàn như bây giờ. Khán giả cho rằng nếu Quỳnh Kool chọn quần áo đơn giản, năng động, tóc buộc gọn gàng và biểu cảm tươi tắn hơn thì hiệu quả sẽ khác. Biết rằng nhân vật của cô gặp nhiều biến cố, nhưng thứ người xem chờ đợi là Thương làm gì để vượt qua nghịch cảnh thay vì khóc lóc sụt sùi mãi.

Trí Anh - Ảnh: FBNV
Xem thêm

Cùng chuyên mục