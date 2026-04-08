Hồ Đông Quan ra mắt sản phẩm solo đầu tay, bật mí tâm sự gửi riêng QUANderful

HHTO - Ra mắt MV "Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới", Hồ Đông Quan đánh dấu sản phẩm âm nhạc solo đầu tay. Nam nghệ sĩ chia sẻ với Hoa Học Trò Online về cảm xúc khi ra mắt dự án và lý do chọn kể một câu chuyện "thanh xuân" dành riêng cho fan.

Ngày 7/4, ​Hồ Đông Quan phát hành MV Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tay trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Ca khúc theo hướng pop tươi sáng, tiết tấu nhanh, khai thác một tình huống quen thuộc: chuẩn bị cho buổi hẹn nhưng người được chờ lại không xuất hiện.

​MV lựa chọn cách kể chuyện nhẹ, đặt nhân vật vào những không gian gần gũi như quán cà phê, rạp phim. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhóm bạn thân trong vai trò "hội đồng quản trị", góp phần tạo nên nhịp điệu tương tác xuyên suốt, thay vì tập trung vào cao trào kịch tính.

​Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Hồ Đông Quan cho biết cảm xúc rõ ràng nhất khi sản phẩm ra mắt là "sướng". "Khi nhắc đến sản phẩm đầu tiên, mình muốn đó phải là một sản phẩm thanh xuân, mình muốn mọi người nhớ đến chặng đường của mình từ trước đó đến giờ", anh nói.

​Không dừng lại ở câu chuyện "hẹn hò" trong MV, nam nghệ sĩ tiết lộ anh chủ động đặt mình vào góc nhìn của các QUANderful (tên của FC). Theo Hồ Đông Quan, đây là cách anh thể hiện sự thấu hiểu với những người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, thay vì chỉ kể một câu chuyện tình yêu đơn thuần.

​Ở hậu trường, Hồ Đông Quan cho biết quá trình ghi hình cùng hội bạn thân diễn ra khá thoải mái, thậm chí có những tình huống "xì" ngoài kịch bản. Những khoảnh khắc này phần nào giữ lại tinh thần tự nhiên cho sản phẩm.

Hồ Đông Quan chia sẻ về MV "Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới". - Clip: Tôn Huy.

​Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới là sản phẩm mở màn cho chuỗi phát hành trong tháng 4 của Hồ Đông Quan. Nam nghệ sĩ dự kiến tiếp tục giới thiệu thêm một ca khúc mới trong thời gian gần.