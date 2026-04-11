10 khoảnh khắc "vỡ òa" của ARMY - BTS trong đêm đầu tiên world tour ARIRANG

Thục Uyên
HHTO - BTS chính thức khởi động world tour ARIRANG bằng đêm diễn đầu tiên ở Goyang, Hàn Quốc. Cả 7 thành viên đều mang năng lượng cuồng nhiệt, khiến hàng loạt khoảnh khắc - từ hidden track Come Over, RM "đổi thoại" ở MIC Drop hay sự tái xuất của I Need You đều trở thành kỷ niệm khó quên của ARMY.

Tối 9/4 (giờ Việt Nam), BTS có đêm diễn đầu tiên thuộc world tour ARIRANG tại sân vận động Goyang (Seoul, Hàn Quốc). Trời đổ mưa lớn xuyên suốt buổi concert, song BTS vẫn mang đến "100% nội lực" trong suốt 2 tiếng rưỡi trình diễn và 23 ca khúc, mang đến cho ARMY rất nhiều khoảnh khắc không thể quên.

1. "Biển tím" Bangtan Bomb

Màu tím - màu sắc tượng trưng cho BTS và ARMY được tạo nên bởi Bangtan Bomb của hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc từng mảng đèn tím được thắp lên, nối đuôi nhau tạo thành một "biển tím" rực rỡ lấp đầy sân Goyang khiến nhiều ARMY "rưng rưng". Hình ảnh này càng choáng ngợp vì bố trí sân khấu 360 độ, tạo nên khung cảnh BTS được fan "ôm trọn", cũng mở ra chương 2.0, cùng chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên sau 7 năm kể từ Love Yourself: World Tour (2019).

2. "Đốt cháy" màn mưa cùng bản mix Hooligan

Mở màn đêm diễn là Hooligan - bản Hip-Hop Alternative gai góc và mạnh mẽ. Bất chấp cơn mưa nặng hạt khiến sân khấu sớm ướt đẫm, BTS vẫn mang đến phần trình diễn live nội lực cùng vũ đạo dứt khoát, “đốt cháy” không gian bằng thần thái cuốn hút và sự tận hưởng sân khấu trọn vẹn.

3. BTS - ARMY cùng hòa ca giai điệu truyền thống Arirang trong Body To Body

Tiếng hòa ca Arirang lấp đầy sân Goyang trong đêm diễn của BTS. (Nguồn video: Tiktok @eeunie)

Đoạn cuối hào hùng của Body To Body cùng giai điệu truyền thống Arirang của người Hàn Quốc lại lần nữa vang lên tại sân Goyang. Với tinh thần "hướng về nguồn cội" trong album lần này, Arirang là tiếng hòa ca của cả 7 thành viên và hàng chục nghìn ARMY. Khoảnh khắc này vẽ nên một khung cảnh đầy xúc động, cũng là lời khẳng định sâu sắc về gốc rễ Hàn Quốc trong âm nhạc và bản sắc của BTS.

4. Sự xuất hiện của hidden track Come Over

Come Over vốn là một hidden track (ca khúc bí mật) chỉ có trong bản Deluxe Vinyl (đĩa nhựa). Không để ARMY phải chờ đợi lâu, BTS đã mang ca khúc lên sân khấu ngay trong đêm mở màn world tour. Come Over được phối khí bởi chính SUGA, mang màu sắc của một bản tình ca mãnh liệt, nhưng không kém phần tha thiết của một mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ.

5. Jungkook "tự lực cánh sinh" với camera

Trong ca khúc RUN BTS, Jungkook đã "tia" được một chiếc flycam bay xung quanh và ra hiệu để chiếc máy quay đến gần mình hơn. Nước đi tiếp theo không ai ngờ đến khi em út BTS tự cầm máy quay và "giật cực căng" trong suốt phần hát của mình và V, tạo nên hiệu ứng "bùng nổ" mà không góc quay nào khác có thể mang lại.

6. RM "đổi thoại" trong MIC Drop

Câu thoại mới đã khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của BTS trên bản đồ âm nhạc thế giới (Nguồn ảnh: X @rki_vibe613).

Trong ca khúc MIC Drop, RM luôn sẽ có phần thoại "đinh" như thách thức: "Kẻ ghét sẽ tiếp tục ghét, dân chơi sẽ tiếp tục chơi, lo sống cuộc của đời của mình đi, chúc may mắn!". Nhưng đến với concert trở lại này, anh đã bất ngờ đổi 2 câu cuối sang: "Born in Korea, and now I play for the world" (Sinh ra ở Hàn Quốc, bây giờ tôi đang biểu diễn cho cả thế giới đây).

7. V - Jimin nhảy I Need You và "nuông chiều không thể giấu" của Jin

"Hội 95" BTS thực hiện vũ đạo I Need You, trong khi anh cả Jin lẳng lặng quan sát từ phía xa.

Trong thời gian trò chuyện với khán giả thì V chợt nổi hứng thể hiện lại I Need You - một trong những bản hit đầu tiên của BTS, và được Jimin nhanh chóng "bắt sóng". Cả hai thực hiện vũ đạo một cách chặt chẽ, chạy đội hình mượt mà khiến người hâm mộ hoài niệm. Không những vậy, ARMY còn nhận ra phía sau khoảnh khắc vui vẻ của "hội 95" là ánh mắt chăm chú nhìn ngắm của anh cả Jin.

8. j-hope "hóa điên" với they don't know 'bout us

Main dancer của BTS từ lâu đã nổi tiếng với nguồn năng lượng "không giới hạn" cùng khả năng biến hóa biểu cảm đầy cuốn hút trong quá trình tận hưởng sân khấu. Đến với they don't know 'bout us, j-hope tiếp tục phô diễn loạt biểu cảm ngông nghênh, có phần thách thức, nhưng vẫn giữ nhịp Rap chắc nịch.

9. SUGA "dí" fan đến cùng vì ngồi chứ không đứng để "quẩy"

SUGA nhận ra một bộ phận khán giả vẫn luôn ngồi ngay ngắn suốt buổi concert, thay vì đứng lên tận hưởng như đại đa số. Anh tưởng rằng đây là hội fan hướng nội, không dám "quẩy hết mình" nên quyết "dí" đến cùng: "Sao các bạn bên này lại ngồi vậy? Các bạn không quen nhau sao? Đứng lên hết xem nào".

Nhưng sự thật có thể làm fan "chết cười", bởi đây thực chất là hạng ghế ngồi, thường được nhắc nhở nên ngồi xuống để tránh cản trở tầm nhìn của người phía sau.

10. Into The Sun được dùng để khép lại concert

Trong các concert trước, bài hát Mikrokosmos thường là bài hát "hạ màn" bởi tiết tấu tươi sáng cùng thông điệp đầy ấm áp. Song, bài hát được vang vọng lần này chính là Into The Sun. Đoạn lặp lại: "Mình sẽ đồng hành cùng cậu, trên hành trình đến với ánh dương rực rỡ" vang lên như một lời hứa về mối liên kết chặt chẽ giữa BTS và ARMY, cũng mang theo niềm hy vọng vào chương 2.0 đang chờ đón họ ở phía trước.

