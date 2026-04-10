Fan ước V BTS nhận phim gấp, từ MV với IU đến quảng cáo đều "tình tràn màn hình"

Đoạn phim ngắn quảng cáo của một thương hiệu cà phê do V và Park Jimin đóng chính đã được phát hành. Cả hai từng rung động với đối phương thời Trung học. Khi trưởng thành, họ gặp lại nhau và câu nói vẫn thích loại cà phê giống năm xưa thay cho lời tỏ tình về cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Ngoại hình chuẩn nam thần học đường cùng ánh mắt tình tứ của V khiến fan rung động. Người hâm mộ "thắp nến" hi vọng anh sẽ cân nhắc trở lại màn ảnh nhỏ: "Gửi kịch bản đến cho V đi", "Trai 30 tuổi vẫn đóng học sinh gọn ơ, cần gấp Kim Tae Hyung đóng một bộ thanh xuân học đường", "Sao trường tôi không có ai như thế này"...

Năm 2024, V trở thành nam chính trong MV Love wins all của IU. Chuyển biến tâm lý, cảm xúc của nhân vật này đa dạng hơn với quảng cáo trên. "Phản ứng hóa học" của V và IU náo loạn mạng xã hội. Bộ ảnh photobooth của cả hai tạo thành trào lưu, được nhiều cặp đôi bắt chước. Từ thời điểm này, fan đã kỳ vọng V và công ty quản lý sẽ ngồi lại nói chuyện nghiêm túc về việc chính thức lấn sân qua diễn xuất.

Dĩ nhiên, việc quay MV hay quảng cáo sẽ khác với ghi hình bộ phim thực thụ. Vai diễn phim truyền hình đầu tiên của V là nhân vật phụ Hansung trong Hwarang (2017). Hansung ngô nghê, đáng yêu nhưng được cho "hẹo" sớm" vì thời điểm đó, lịch trình của V quá bận rộn. Dù khi ấy, diễn xuất còn khá non nhưng khán giả vẫn dành sự yêu thích và tin vào tiềm năng phát triển của V. Ánh mắt tình tứ, "cơ địa tạo chemistry" tốt cũng là lợi thế giúp V tạo dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh.