Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Đóng phim đã hơn 10 năm, không thể ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba lại có thể nói câu này

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Địch Lệ Nhiệt Ba đã nói gì mà khiến cho cư dân mạng thất vọng cực độ, cho rằng cô không hề hết lòng với nghiệp diễn?

Địch Lệ Nhiệt Ba đang có phim Bạch Nhật Đề Đăng lên sóng và rất tích cực tham gia các buổi quảng bá phim. Trong một buổi phỏng vấn, mỹ nhân Tân Cương được hỏi về những việc cô luôn muốn làm mà chưa có cơ hội. Nữ diễn viên tâm sự rằng cô muốn thử sức với một nhân vật thật hấp dẫn, thật thú vị nhưng lại chưa xác định được nhân vật này có tính cách hoàn cảnh thế nào, trong thể loại phim ra sao.

nhiet-ba-7.jpg
nhiet-ba-11.jpg
Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Bạch Nhật Đề Đăng.

Đáng nói hơn, Địch Lệ Nhiệt Ba còn kể thêm rằng lâu nay cô luôn bị động trong việc chọn vai diễn. Công ty chủ quản đưa cho kịch bản gì thì cô biết cái đó, vì thế lúc nào cũng ở trạng thái chờ đợi công ty mang việc đến chứ không biết hiện giờ thị trường đang có những thể loại kịch bản như thế nào. Bởi vậy, tuy rất mong có một bộ phim đột phá nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có hình dung cụ thể nào về nó.

nhiet-ba-4.jpg
Nữ diễn viên đã lâu chưa có phim thành công.

Nghe mỹ nhân Tân Cương nói xong, đa số cư dân mạng không giấu được thất vọng. Bởi đã hoạt động hơn 10 năm trong showbiz, tuy chưa có vai diễn bùng nổ nhưng cũng tham gia một số phim ăn khách, cũng được coi là ngôi sao trong giới giải trí châu Á nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thụ động đến mức khó tin với chính sự nghiệp của mình.

Nhiều ý kiến cho rằng với danh tiếng và mối quan hệ của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn có thể chủ động liên lạc với biên kịch, đạo diễn để tìm kiếm một vai diễn như mong muốn nhưng cô lại chọn cách ngồi yên, chờ công ty quản lý đưa kịch bản nào thì nhận cái đó.

nhiet-ba-2.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba lộ chuyện thụ động với sự nghiệp.

Nhiều năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có phim thành công khiến sự nghiệp bị chững lại, người hâm mộ cũng thấy lo lắng cho cô. Bởi nhan sắc không thể tồn tại mãi, diễn xuất lại không tiến bộ sẽ khiến mỹ nhân Tân Cương ngày càng khó gặp được dự án tốt. Nay lại thêm thói quen ngồi chờ kịch bản hay rơi trúng thì e rằng càng khó để Địch Lệ Nhiệt Ba xoay chuyển tình hình.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Địch Lệ Nhiệt Ba #Địch Lệ Nhiệt Ba thất bại #Địch Lệ Nhiệt Ba phát ngôn #Bạch nhật đề đăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục