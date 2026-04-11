Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Coachella 2026: Sabrina Carpenter "rất là cô ấy rồi", KATSEYE hát siêu hit "Golden"

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lễ hội âm nhạc Coachella chính thức khai màn với sự tham gia của khoảng 125.000 khán giả cùng những màn trình diễn bùng nổ từ nghệ sĩ chính (headliner) Sabrina Carpenter và nhóm nữ KATSEYE.

Ngày 11/4 (theo giờ Việt Nam), lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2026 chính thức khởi động với sự tham gia của khoảng 125.000 khán giả. Sabrina Carpenter đảm nhận vai trò headliner (nghệ sĩ biểu diễn chính) của ngày đầu tiên và đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, xứng đáng là một trong những nghệ sĩ trẻ toàn năng hàng đầu.

Không làm người hâm mộ thất vọng, nữ ca sĩ đã mang đến một bữa tiệc mãn nhãn cả về phần nhìn lẫn phần nghe. Danh sách biểu diễn của cô trải dài từ các ca khúc trong album Man’s Best Friend cho đến những bản hit toàn cầu như Espresso Feather.

669807726-1392444559733162-4346539285769942637-n.jpg

Đặc biệt, khi trình diễn ca khúc Manchild, Sabrina Carpenter khiến khán giả vô cùng phấn khích khi dàn vũ công phụ họa xuất hiện trong những bộ trang phục mô phỏng các chú chó đốm và Poodle. Khoảnh khắc dí dỏm này đã khiến màn trình diễn trở nên viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

669559764-1405898481571391-7137565876804782541-n.jpg

Tại khu vực sân khấu Sahara, nơi vốn nổi tiếng với hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại bậc nhất Coachella, nhóm nữ KATSEYE cũng có một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn. Nhóm đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới mộ điệu nhờ nguồn năng lượng trình diễn bùng nổ cùng khả năng vocal cực kỳ ổn định.

668626098-1392409123070039-1672981025606907435-n.jpg

Đặc biệt, cả nhóm đã biểu diễn ca khúc Golden từ bộ phim K-Pop Demon Hunter cùng với EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna - 3 nữ ca sĩ gốc của ca khúc. Sự xuất hiện của ba nữ nghệ sĩ khách mời đã đẩy năng lượng của đám đông lên đến đỉnh điểm, tạo nên một trong những khoảnh khắc văn hóa âm nhạc ấn tượng.

670448847-1545524840473384-3075133756711104390-n.jpg

Ngoài hai cái tên kể trên, ngày đầu tiên của Coachella còn ghi nhận sức hút từ các set nhạc EDM và những sân khấu phụ như Gobi hay Mojave. Các thương hiệu thời trang và công nghệ cũng tận dụng sức nóng của Coachella 2026 để ra mắt nhiều khu vực trải nghiệm thực tế ảo (VR) ngay tại khuôn viên, giúp khán giả có thêm nhiều hoạt động tương tác bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc.

Kết thúc ngày đầu tiên, Coachella không chỉ khẳng định vị thế về mặt quy mô mà còn cho thấy sự lên ngôi của các nghệ sĩ Gen Z toàn năng, hứa hẹn những ngày tiếp theo đầy bùng nổ và bất ngờ.

663008636-1369982265170821-6979604076960018015-n.jpg
Duy Khang
#Coachella 2026 #Sabrina Carpenter #KATSEYE #âm nhạc #biểu diễn

Xem thêm

Cùng chuyên mục