Laufey tung MV "Madwoman" hội tụ dàn sao, Hudson Williams "gây bão visual"

HHTO - MV mới của Laufey nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi vừa ra mắt. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ phần hình ảnh chỉn chu cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật, đặc biệt là Hudson Williams.

Ngày 13/4, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Iceland - Laufey chính thức phát hành MV Madwoman. Đây là ca khúc nằm trong phiên bản deluxe A Matter of Time: The Final Hour, bản mở rộng của album phòng thu thứ ba A Matter of Time (2025).

Ngay khi lên sóng, MV đã nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ bởi màu sắc điện ảnh đậm chất retro mà còn nhờ dàn cast “toàn sao”, trong đó cái tên nổi bật nhất chính là Hudson Williams - nam chính đình đám trong series Heated Rivalry.

Xuất hiện với hình tượng "trai hư" quyến rũ, Hudson Williams gần như chiếm trọn spotlight với loạt khoảnh khắc vừa gợi cảm vừa… kỳ quặc, từ cảnh rơi xuống hồ bơi đến phân đoạn bị “tát cá” đầy hài hước.

Hudson Williams khiến cộng đồng mạng "sốc visual".

Không dừng lại ở đó, MV còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám khác như Lola Tung, Alysa Liu và Megan Skiendiel, tạo nên một “vũ trụ visual” được cư dân mạng ví von là “Wasian Avengers” (Wasian là từ chỉ những người mang hai dòng máu Á - Âu).

Sự kết hợp này không chỉ mang tính giải trí mà còn phản ánh rõ định hướng thẩm mỹ của Laufey: Tôn vinh bản sắc đa văn hóa trong một thế giới nhạc Pop mang hơi hướng cổ điển.

Dàn “Wasian Avengers” trong MV mới của Laufey.

Về mặt nội dung, Madwoman kể câu chuyện xoay quanh một mối quan hệ độc hại giữa nhân vật của Laufey và người yêu do Hudson Williams thủ vai. Từ một buổi tiệc sang trọng mang đậm vibe thập niên 70, câu chuyện dần chuyển sang sắc thái u ám, khi sự quyến rũ biến thành kiểm soát và cái kết mở ra vòng lặp của tình yêu độc hại.

Madwoman là một phần trong chương cuối của album A Matter of Time - dự án từng giúp Laufey giành giải Grammy cho Best Traditional Pop Vocal Album. Nếu bản gốc của album khai thác những khía cạnh mong manh và lãng mạn trong tình yêu, thì phiên bản deluxe lại đẩy câu chuyện đi xa hơn, đào sâu vào sự bất ổn, mâu thuẫn và “mặt tối” của cảm xúc con người.