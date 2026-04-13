Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Ngọc Phước bất ngờ "gây bão" với màn cover “lệch nhịp” giữa tranh cãi Đạp Gió 2026

Khang Duy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ngọc Phước bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đoạn clip cover tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm tại Đạp Gió 2026 lan truyền chóng mặt. Không chỉ gây sốt trong nước, màn cover này còn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Mới đây, Ngọc Phước bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội khi đoạn clip cô cover tiết mục của đội Lý Tiểu Nhiễm tại show Đạp Gió 2026 lan truyền mạnh mẽ. Đặc biệt, màn cover của Ngọc Phước trên Đảo Hoa Hậu xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi vòng công diễn lên sóng, khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước tốc độ bắt trend cực nhanh. Với lối diễn xuất cường điệu, cố tình hát “lệch nhịp”, màn cover này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng như TikTok Facebook.

Bên cạnh đó, đoạn clip này còn nhanh chóng “đổ thêm dầu vào lửa” cho những tranh cãi vốn đã âm ỉ từ trước. Ngay sau khi phát sóng, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bất bình vì chiến thắng nghiêng về đội Lý Tiểu Nhiễm dù phần trình diễn bị đánh giá kém hơn đội nữ ca sĩ Trang Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục này “rời rạc, hát phô” nhưng vẫn giành điểm cao, làm dấy lên nghi vấn chương trình có sự sắp đặt kết quả.

Đội Lý Tiểu Nhiễm chiến thắng trong sự bất bình của người hâm mộ.

Không lâu sau, bản cover của Ngọc Phước nhanh chóng “thoát vòng”, thu hút sự chú ý của netizen Trung Quốc. Trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng phiên bản của Ngọc Phước thậm chí còn “nghe ổn hơn bản Đạp Gió”, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng bắt trend nhanh chóng của nữ diễn viên. Đoạn video cũng được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt, xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn và thu hút hàng nghìn lượt re-up tại thị trường Trung Quốc.

Sau BB Trần, Ngọc Phước cũng "vượt biên" sang mạng xã hội Trung Quốc.

Hiện tại, kết quả chiến thắng của đội Lý Tiểu Nhiễm trước đội Trang Pháp vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Những ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng tiết mục và tính công bằng trong chấm điểm khiến nhiều khán giả cho rằng chương trình năm nay có dấu hiệu dàn xếp quá lộ liễu. Điều này đã làm dấy lên không ít nghi vấn về tính minh bạch của cuộc thi.

#Ngọc Phước #Đạp Gió 2026 #cover #tranh cãi #show truyền hình #bình luận #trending

Xem thêm

Cùng chuyên mục