Xếp hạng XO, Kitty: Kitty - Min Ho thành đôi có giúp mùa 3 là mùa phim hay nhất?

HHTO - Sau khi phát sóng ba mùa phim, cùng cô nàng tuổi teen Kitty Song Covey đi qua bao rắc rối của tình bạn và tình yêu, cũng như khám phá ra những bản sắc của riêng mình mà trước đây có thể cô cũng chưa từng biết đến, đâu là mùa phim hay nhất của “XO, Kitty”?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung các mùa phim

XO, Kitty là series phim phát triển từ To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy), với nhân vật chính lúc này là Kitty Song Covey - em gái của Lara Jean. Trong bộ phim của riêng mình, Kitty không còn là “bà mối” cho chị gái mình, mà cô bay sang Seoul (Hàn Quốc) để viết câu chuyện tình yêu của riêng mình.

​XO, Kitty gồm có ba mùa. Mùa 1 lên sóng năm 2023, mùa 2 công chiếu năm 2025, và mùa 3 vừa ra mắt vào đầu tháng 4/2026. Netflix chưa xác nhận mùa 3 là mùa cuối cùng của XO, Kitty, nhưng cũng chưa có thông báo gì về tương lai của mùa 4. Vậy trong 3 mùa đã phát sóng, đâu là mùa phim được đánh giá cao nhất và ngược lại, đâu là mùa phim được đánh giá thấp nhất?

Hạng 1 - XO, Kitty mùa 2

Điểm Rotten Tomatoes: 83% từ các nhà phê bình, khán giả chấm 67%

Trong XO, Kitty mùa 2, Kitty đã chia tay Dae (Choi Min Young) - mối tình đầu mà Kitty sang Hàn Quốc để tái hợp - vì cuối mùa phim trước Kitty phát hiện ra mình có cảm xúc lãng mạn với Yuri (Gia Kim). Cuối mùa 1, Min Ho (Lee Sang Heon) cũng tỏ tình với Kitty, nhưng lúc này Kitty đang thích người khác. Thế nên, XO, Kitty 2 chứng kiến anh chàng cố gắng chuyển hướng trái tim của mình sang một cô gái mới, nhưng thành công hay không thì… hên xui.

Trong 3 mùa phim, XO, Kitty 2 được đánh giá là mùa phim tập trung vào sự xáo trộn và hỗn loạn nhất. Các nhân vật dường như xoay vòng trong một guồng quay tình yêu, khi nhân vật này đuổi theo nhân vật kia, còn nhân vật kia thì đang tương tư một nhân vật khác. Đây là mùa phim Kitty không những tìm hiểu về giới tính của mình mà còn là mùa phim cô khám phá ra mình có họ hàng bên ngoại vẫn đang sống ở Hàn Quốc.

Điểm nhấn của XO, Kitty 2 là hành trình kết nối và hàn gắn gia đình của Kitty, cũng như sự phát triển chậm rãi nhưng lãng mạn giữa Kitty và Min Ho. Một mùa phim hỗn loạn, giải trí nhưng không kém phần sâu sắc, và đánh dấu sự trưởng thành đáng xem của mỗi nhân vật.

Hạng 2 - XO, Kitty mùa 1

Điểm Rotten Tomatoes: 82% từ các nhà phê bình, 62% từ khán giả

Mùa 1 là nơi câu chuyện bắt đầu. Khởi đầu phim, Kitty bay sang Hàn Quốc, xa quê hương và gia đình, để kết nối lại với người mẹ quá cố của mình đồng thời trải nghiệm hành trình tình cảm của riêng mình. Theo đó, Kitty nhập học tại trường quốc tế KISS, nơi Dae - bạn trai của Kitty đang học, và đây cũng là ngôi trường mà thời thiếu nữ của mẹ Kitty theo học.

Mùa đầu tiên có một sự giản dị và duyên dáng nhất định, thành thật mà nói phim gợi cảm giác hoài niệm khi nhắc nhớ đến Lara Jean và năm đầu tiên học trung học của cô ấy trong To All The Boys I’ve Loved Before. Chứng kiến hành trình Kitty cố gắng tự mình tìm hiểu mọi thứ, thích nghi với cuộc sống mới khá thú vị và truyền cảm hứng.

Điều khiến XO, Kitty mùa 1 không làm hài lòng một số khán giả là nó thiếu tính thực tế, đặc biệt là khi khai thác văn hóa Hàn Quốc. Nhưng cũng có những khán giả xem sự cường điệu này là “màu sắc” riêng của XO, Kitty và thưởng thức nó đơn thuần là một phim về tuổi teen phức tạp, rắc rối, nhưng vui nhộn và lãng mạn.

Hạng 3 - XO, Kitty mùa 3

Điểm Rotten Tomatoes: Nhà phê bình chấm 64%, khán giả chấm 56%

Có thể nói những khán giả chấm XO, Kitty mùa 3 là mùa phim hay nhất ấy là vì nó đã mang đến điều mà nhiều người chờ đợi bấy lâu nay: “Thuyền” MoonCovey (ghép họ của Min Ho và Kitty) cập bến. Trong mùa này, Kitty đã xác nhận tình cảm của mình với Min Ho. Cả hai trải qua giai đoạn hẹn hò, hiểu lầm, cãi vã rồi làm hòa như nhiều cặp đôi khác.

Tuy nhiên, ngoài MoonCovey, thành thật mà nói XO, Kitty 3 bị chấm thấp điểm nhất trên Rotten Tomatoes đều có lý do cả. XO, Kitty 3 vẫn thiếu tính thực tế như hai mùa phim trước, nhưng mùa này còn đặc biệt “quá đà”. Mọi thứ đều có cảm giác bị làm quá - drama quá hoặc “hường phấn” quá. Một số cặp đôi được xử lý chuyện riêng khá nhanh, như đi tàu lượn siêu tốc, để lại những khoảng trống hụt hẫng vì có cảm giác như thiếu đi một chút động lực thúc đẩy để mọi thứ dẫn đến kết cục như thế.

Tuy nhiên, XO, Kitty 3 là mùa phim làm rất tốt về chủ đề tình bạn và khai thác sự trưởng thành của lứa tuổi teen trong giai đoạn định hướng tương lai. Kết thúc năm học tại KISS, không chỉ Kitty mà nhiều nhân vật khác phải đưa ra lựa chọn về con đường tiếp theo, như chọn trường đại học nào, hay muốn theo đuổi nghề nghiệp nào. Và hành trình này gợi cảm xúc cũng như truyền cảm hứng khá tốt.

Toàn bộ ba mùa phim XO, Kitty đã phát sóng trên Netflix.