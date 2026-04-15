Ready or Not 2: Cô dâu xui xẻo trở lại chơi trốn tìm, hồi hộp và rất giải trí

HHTO - Bộ phim “Ready or Not” (Trò Chơi Của Quỷ) rất ăn khách năm 2019 vừa trở lại với phần 2. Trò chơi trốn tìm một lần nữa lại bắt đầu, mang đến những giây phút căng thẳng, hồi hộp mới nhưng vẫn rất giải trí.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Nếu như bạn đã quên, hoặc chưa xem Ready or Not phần đầu tiên công chiếu năm 2019 thì đây là một số sự kiện chính đã xảy ra. Khi đó, cô nàng nhà nghèo "Lọ Lem" Grace (Samara Weaving) đang ngập tràn hạnh phúc trong đám cưới với "hoàng tử" Alex Le Domas - một chàng trai trẻ, tuấn tú, xuất thân từ một gia tộc giàu có lâu đời.

Truyền thống của gia tộc Le Domas là trước khi chính thức trở thành một thành viên trong gia đình, cô dâu mới phải cùng cả nhà tham gia một trò chơi. Grace đã rút thăm trúng trò chơi trốn tìm. Kết quả là cả một đêm, cô dâu mới phải co giò chạy bán sống bán chết, trốn chui trốn nhủi, thậm chí tìm cách chống trả lại… cả gia đình nhà chồng. Bí mật được “bật mí” là gia tộc Le Domas thờ phụng ngài Le Bail (tức quỷ Satan), theo thỏa thuận với ngài, họ phải giết được Grace thì cả gia tộc mới giữ được mạng sống.

Cái kết của Ready or Not phần đầu là Grace đã giành chiến thắng. Sau khi chứng kiến những thành viên còn sót lại của gia đình chồng vỡ tung như bong bóng bơm quá căng, Grace mệt mỏi và bị thương ngồi trước dinh thự xa hoa của gia tộc Le Domas đang bốc cháy. Ready or Not 2: Here I Come (Trò Chơi Của Quỷ 2) bắt đầu câu chuyện của mình ngay từ cảnh này.

Đã 7 năm trôi qua kể từ phần phim đầu tiên, nhưng trong dòng thời gian của phim, cô dâu xui xẻo Grace chỉ vừa mới trải qua một đêm kinh hoàng mà thôi. Sau khi ngất trước dinh thự nhà Le Domas, Grace được đưa đến bệnh viện. Cô em gái đã mất liên lạc từ nhiều năm, Faith (Kathryn Newton), đến tìm Grace sau khi nghe tin chị gái gặp nạn. Bỗng một gã côn đồ nghiện thuốc xuất hiện ở bệnh viện, tấn công Grace, và sau đó cô thấy mình cùng em gái bị bắt cóc, trói tay và bịt miệng. Grace muốn phát điên khi được thông báo rằng cô bị buộc phải tham gia một trò chơi trốn tìm mới.

Bối cảnh của Ready or Not 2: Here I Come cho chúng ta biết rằng gia tộc Le Domas chỉ là một trong 6 gia tộc giàu có thờ phụng Le Bail. Các gia tộc này thành lập một Hội đồng, với người đang giữ chức vụ cao nhất là gia tộc Danforth - họ nắm giữ quyền lực đến mức có thể chấm dứt cuộc chiến chỉ bằng một cú điện thoại.

Việc gia tộc Le Domas bị tuyệt diệt đã khiến cán cân quyền lực thay đổi và trò chơi mới được khởi động. Theo đó, các thành viên của các gia tộc thuộc Hội đồng phải tham gia trò chơi “tìm” Grace. Ai giết được cô sẽ sở hữu chiếc nhẫn quyền lực, trở thành người đứng đầu Hội đồng mới. Ngược lại, nếu Grace thắng, cô sẽ là người ở vị trí cao nhất.

Trong trò chơi trốn tìm mới này, hai “thợ săn” đáng gờm nhất với Grace là hai chị em sinh đôi nhà Danforth. Trong khi cô chị Ursula (Sarah Michelle Gellar) toát lên sự kiêu ngạo lạnh lùng, thì cậu em Titus (Shawn Hatosy) chứa đầy sự tự mãn và thói bạo lực mất kiểm soát. Bên cạnh đó, người đại diện của các gia tộc khác mang đến những ngớ ngẩn riêng, khiến khán giả phải bật cười, nhưng rất giải trí. Nổi bật nhất trong số đó chắc chắn là cô người yêu cũ của Alex Le Domas - chồng cũ (đã nổ tung) của Grace.

Sự xuất hiện của Elijah Wood (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn) trong vai luật sư của Hội đồng cũng là một “điểm xuyết” thú vị của Ready or Not 2: Here I Come. Người này dường như đang âm thầm cười nhạo mọi chuyện đang xảy ra, mang đến một sự mỉa mai hài hước mà sâu cay.

So với phần đầu, Ready or Not 2 đã mất đi yếu tố bất ngờ - khoảnh khắc Grace cũng như khán giả bị sốc khi phát hiện ra bộ mặt thật của nhà chồng. Công thức của phần 2 cũng được “sao chép” từ phần 1. Nói đơn giản, Ready or Not cả phần 1 và 2 không hơn không kém là một phiên bản đẫm máu của trò chơi trốn tìm, được hỗ trợ bởi một số truyền thuyết về “thỏa thuận với quỷ dữ”. Nhưng nó là một phim làm hài lòng khán giả khi mang đến chính xác những gì nó hứa hẹn: Một phim giải trí đầy rẫy cạm bẫy, thông minh nhưng cũng ngớ ngẩn một cách tinh tế.

Ready or Not 2: Here I Come mở rộng thêm bức tranh về “giới thượng lưu”, khai thác triệt để hình ảnh “giới tinh hoa” như một tổ chức tội ác toàn cầu, giới thiệu thêm những kẻ siêu giàu độc ác và kệch cỡm. Phim kịch tính bởi các cảnh rượt đuổi, săn lùng, nhưng đồng thời cũng không thiếu những tiếng cười hài hước và đầy tính châm biếm. Có thể Ready or Not 2 đã mất đi tính bất ngờ, nhưng nó bù lại bằng cách trở nên kinh dị hơn, quá đà hơn, suy đồi hơn, lố bịch hơn. Bằng cách đó, phần phim này vẫn mang đến cho khán giả những thước phim nghẹt thở mà giải trí rất sảng khoái.

Ready or Not 2: Here I Come (Trò Chơi Của Quỷ 2) hiện đang chiếu ở các rạp phim trên toàn quốc.