5 anime đẹp xiêu lòng đến từng khung hình: Hạng 1 là "tượng đài" không bàn cãi

Ngoài cốt truyện sâu sắc hay nhân vật ấn tượng, nhiều anime còn chinh phục người xem nhiều thế hệ bởi những hình ảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật. Dựa trên các đánh giá nổi bật từ giới phê bình và cộng đồng người hâm mộ, dưới đây là 5 tác phẩm được đánh giá đẹp nhất, thể hiện kỹ thuật đồ họa độc đáo và thể hiện nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu sắc.

5. Mononoke

Dự án kinh dị siêu nhiên Mononoke là một bước thử nghiệm đầy sáng tạo với phần hình ảnh tách mình hẳn khỏi dòng chảy anime thuần túy. Lấy bối cảnh cuối thời Edo, phim xoay quanh "Người bán thuốc" - một nhân vật bí ẩn lang thang săn lùng các linh hồn, thực thể bị cuốn hút bởi cảm xúc tiêu cực của con người. Không đơn thuần là đánh bại quái vật, câu chuyện còn là bước khám phá hình dạng, bản chất và lý do đằng sau từng linh hồn.

Hình ảnh của phim được vẽ theo lối màu nước sống động, với nét cọ lan tỏa như tranh sơn dầu trên giấy thô, tạo cảm giác huyền ảo và vô thực. Sự chuyển đổi đột ngột giữa các kỹ thuật đồ họa hoạt hình, với bảng màu rực rỡ xen lẫn đơn sắc cùng bố cục phức tạp, lớp lang đã biến Mononoke thành một trải nghiệm thị giác độc đáo, không lẫn vào đâu được.

4. A Silent Voice - Dáng Hình Thanh Âm

Dáng Hình Thanh Âm được xem là một kiệt tác cảm xúc mà Kyoto Animation từng tạo nên. Với cốt truyện về bắt nạt và sức khỏe tinh thần, phim khai thác góc nhìn của nam sinh Shoya Ishida từng bắt nạt cô bạn điếc Shoko Nishimiya, và hành trình chuộc lỗi sau này.

Những khung hình đẹp đến nao lòng cùng thiết kế nhân vật gần gũi, mang biểu cảm tinh tế cùng bảng màu ấm áp đã khắc họa sâu sắc nỗi cô đơn, hối hận lẫn niềm hy vọng. Phần hình ảnh không đơn thuần chỉ là phô diễn kỹ thuật mà còn giàu chiều sâu cảm xúc, khiến khán giả không khỏi xúc động trước từng cảnh quay và thông điệp ẩn giấu đằng sau.

3. Paprika

Tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Satoshi Kon trước khi ông qua đời xoay quanh một loại thiết bị cho phép người dùng xâm nhập giấc mơ, từ đó dẫn đến cuộc chiến chống lại "kẻ khủng bố giấc mơ" bí ẩn. Hình ảnh phim mang đậm chất siêu thực, uốn cong tâm trí với kỹ thuật đầy sáng tạo, thể hiện những giấc mơ hòa quyện thực tại một cách méo mó nhưng vẫn mượt mà.

Paprika thành công tạo nên một thế giới thị giác không thể đoán trước, nơi ranh giới giữa mơ và thực dần hòa làm một, thể hiện tầm vóc của một anime điện ảnh độc đáo, mang đậm tính thời sự và nhiều thông điệp nhức nhối. Đây cũng là dự án truyền cảm hứng để Christopher Nolan làm nên một Inception nổi tiếng, có nhiều điểm tương đồng nổi bật về cả nội dung lẫn hình thức.

2. Your Name

Tác phẩm kinh điển của Makoto Shinkai - Your Name được coi là một trong những thước phim hoạt hình lãng mạn, bắt mắt nhất mọi thời đại. Phim kể về Taki ở thủ đô và Mitsuha ở thị trấn nhỏ, hai người lạ chưa từng gặp nhau nhưng liên tục hoán đổi thân xác một cách kỳ lạ. Với đồ họa, góc quay tuyệt đẹp đến từng chi tiết, Shinkai tái hiện sống động từ thành thị đông người đến cảnh quan nông thôn yên bình dưới ánh hoàng hôn, mưa rơi hay sao băng.

Mỗi khung hình của phim đều "gây sốt", được đông đảo khán giả dùng làm hình nền máy tính hay điện thoại. Nhờ đó, Your Name không chỉ kể chuyện tình yêu định mệnh mà còn mang đến trải nghiệm thị giác như một bức tranh sống, sau một thập kỷ vẫn được bàn tán sâu rộng và không có dấu hiệu dừng lại.

1. Spirited Away - Vùng Đất Linh Hồn

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải là dự án kinh điển đến từ Ghibli và đạo diễn Hayao Miyazaki - Spirited Away. Phim đưa nữ chính Chihiro vào thế giới tâm linh huyền ảo, nơi cô bé phải làm việc ở nhà tắm để cứu cha mẹ bị biến thành lợn và tìm cách trở về. Hình ảnh phim đẹp đến mức trầm trồ, khiến giới chuyên môn phương Tây cũng phải xuýt xoa với từng cảnh quay mang tính biểu tượng.

Dù là nhà tắm nhộn nhịp, chuyến tàu một mình chạy qua biển nước hay bầu trời sơn dầu mê hoặc, từng chi tiết đều trở nên đáng nhớ và trở thành tuyệt tác, góp phần giúp phim thắng giải Oscar tại hạng mục Hoạt hình xuất sắc nhất. Âm nhạc kết hợp hoàn hảo với phần nhìn, tạo nên không khí huyền ảo nhưng gần gũi, đáng sợ nhưng ấm áp. Trải qua hơn 2 thập kỷ, Spirited Away vẫn là kiệt tác đỉnh cao của hoạt hình Nhật Bản, và cũng là tiêu chuẩn của ngành hoạt hình toàn cầu.