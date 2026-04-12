“Cho Chang” Katie Leung không muốn quay lại khoảng thời gian đóng Harry Potter

Nữ diễn viên Katie Leung - người gần đây thủ vai góa phụ độc ác Araminta Gun trong Bridgerton 4 - nổi lên lần đầu khi đóng vai Cho Chang trong Harry Potter bản phim cũ. Lần đầu tiên cô xuất hiện là trong Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa ra mắt năm 2005. Sau đó, Katie Leung tiếp tục thủ vai Cho Chang trong các phần phim sau là Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (2007), Harry Potter và Hoàng Tử Lai (2009), Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 1 (2010) và phần 2 (2011).

Trong số đó, hai phần phim Chiếc Cốc Lửa và Hội Phượng Hoàng là có cốt truyện liên quan đến Cho Chang nổi bật hơn cả. Cho Chang được biết đến là mối tình đầu của Harry Potter, là người có được nụ hôn đầu của chàng phù thủy, cũng là người khiến anh chàng hiểu được sự phức tạp và rắc rối của tình yêu.

Harry Potter thích đơn phương Cho Chang trong Chiếc Cốc Lửa, bởi lúc đó cô đang hẹn hò với Cedric Diggory (cuối phần này Cedric bị giết chết). Sang Hội Phượng Hoàng, Cho Chang hẹn hò với Harry, nhưng mối quan hệ này không kéo dài. Lúc này, Cho Chang vẫn cảm thấy đau buồn trước cái chết của Cedric, thêm người bạn thân chỉ điểm phản bội nhóm của Harry, cả hai nhanh chóng rạn nứt và tan vỡ.

Cho Chang hẹn hò với Cedric trong Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa.

Sang phần phim Hội Phượng Hoàng, Cho Chang hẹn hò với Harry Potter.

Khi nghĩ về khoảng thời gian đóng Harry Potter, Katie Leung cho biết cô không muốn quay trở lại những ngày tháng ấy. Katie Leung nói: “Tôi không thể nói rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời”.

Cho Chang là vai diễn đầu tiên của Katie Leung, khi đó cô mới 16 tuổi. Katie Leung chia sẻ khi đó cô còn rất trẻ và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán về mình. “Ngay từ đầu, mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Việc bị chú ý từ độ tuổi đó, khi bạn vốn đã thiếu tự tin, quả thực rất khó khăn”.

Trong quá trình quay Harry Potter, Katie Leung cũng đã phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc và cả những phản ứng tiêu cực. Cô kể rằng do tò mò, cô đã tìm kiếm thông tin về mình cũng như vai diễn Cho Chang trên internet, và chẳng may rằng không phải bình luận nào cũng thân thiện. “Tôi nghĩ điều đó cứ ám ảnh tôi, có lẽ nó đã khiến tôi trở nên ít cởi mở hơn”.

Sau Harry Potter, Katie Leung vẫn tiếp tục đóng phim. Với phần đông khán giả, Katie Leung được biết đến nhiều khi lồng tiếng cho nhân vật Caitlyn Kiramman trong loạt phim hoạt hình Arcane được dựng dựa trên game Liên Minh Huyền Thoại. Mới đây, cô cũng gây ấn tượng khi hóa thân góa phụ độc ác Araminta Gun trong Bridgerton 4, người đàn bà cay nghiệt thường xuyên bóc lột và đe dọa hạnh phúc của nữ chính Sophie.

Caitlyn Kiramman trong Arcane.

Katie Leung (giữa) trong Bridgerton 4.

Suy nghĩ của Katie Leung giờ đây đã khác với hồi cô còn ở độ tuổi 20. Nữ diễn viên nói: “Tôi vẫn quan tâm đến diễn xuất, tôi vẫn muốn làm tốt nó, nhưng tôi có thể gác lại nó khi kết thúc công việc trong ngày và trở về nhà sống một cuộc đời khác”. Đối với cô gái Cho Chang năm nào, giờ đây diễn xuất giống như một công việc chứ không còn là tất cả nữa.

Khi gửi lời đến diễn viên sắp tới sẽ đảm nhận vai Cho Chang trong Harry Potter bản truyền hình của HBO Max, Katie Leung khuyên rằng “hãy cứ là chính mình, bởi vì điều đó làm nên sự độc đáo” của mỗi người, đối với bất kỳ ai, ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời. “Và đừng để những lời bàn tán của người khác ảnh hưởng đến bạn, bởi vì những gì bạn đang có là một món quà, và bạn thực sự nên cố gắng giữ gìn điều đó”.

Hiện HBO Max vẫn chưa công bố diễn viên sẽ đảm nhận vai Cho Chang trong Harry Potter bản truyền hình.