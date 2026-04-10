MV "Green Light" - Quỳnh Anh Shyn: Đẹp phải có hội, để cùng nhau đi đường dài

HHTO - Không chọn cách tỏa sáng đơn độc, Quỳnh Anh Shyn khẳng định vị thế trong âm nhạc bằng tư duy của một "nghệ sĩ thế hệ mới": Biết người biết ta và luôn trân trọng những cộng sự đồng hành.

Tối 9/4, Quỳnh Anh Shyn chính thức phát hành MV Green Light - ca khúc thứ 2 nằm trong EP đầu tay sau Girl Phố. Một lần nữa, cô lại chứng minh cho khán giả thấy sự lấn sân của mình sang âm nhạc không phải là một cuộc dạo chơi nông nổi mà là một thái độ làm nghề nghiêm túc. Dù vậy, để gọi Quỳnh Anh Shyn là một nghệ sĩ thực thụ thì có lẽ vẫn còn khiến nhiều người đắn đo.

Do đó, thay vì nhìn Quỳnh Anh Shyn là một nghệ sĩ riêng biệt thì hãy xem cô nàng như mảnh ghép trung tâm kết nối mọi thứ lại với nhau. Cô hiểu rõ điểm mạnh của bản thân, nhận thức được mình cần gì, đồng thời cũng ý thức được những giới hạn mà mình không thể tự mình đảm đương.

Chính vì thế, Quỳnh Anh Shyn lựa chọn làm việc cùng một tập thể để bù đắp thiếu sót và khai thác tối đa tiềm năng. Với Green Light, ca khúc được Tuimi và Tăng Duy Tân đồng sáng tác, phần sản xuất do 2pillz, Tuimi và Minh Đạt Nguyễn đảm nhiệm, bài hát mang màu sắc House phù hợp với định hướng âm thanh mà cô theo đuổi.

Một điều đáng ngưỡng mộ ở Quỳnh Anh Shyn là việc cô không hề can thiệp sâu vào phần âm nhạc vì biết đó không phải thế mạnh của mình. Trong khi nhiều nghệ sĩ hiện nay thường cố gắng đưa tên mình vào danh sách credit càng nhiều càng tốt, cô lại đặt trọn niềm tin vào đồng đội và tin rằng họ hiểu ý mình.

Green Light sử dụng tiếng trống điện tử gọn gàng, không quá dồn dập mà tập trung vào việc tạo ra độ nảy. Các lớp âm thanh được xếp tầng lớp, tạo nên sự đầy đặn nhưng vẫn giữ được khoảng không để giọng hát "len lỏi" qua.

Quỳnh Anh Shyn không chọn lối hát truyền thống sử dụng cách hát như đang trò chuyện nhưng được xử lý qua các lớp hiệu ứng đặc trưng của dòng nhạc House, giúp giọng hát hòa quyện hoàn hảo vào bản phối. Kết quả cuối cùng là Green Light bắt tai, dễ nghe, gây nghiện mà vẫn đậm chất riêng của Quỳnh Anh Shyn.

Trong lúc các cộng sự lo phần âm thanh, cô tập trung thực hiện điều mình giỏi nhất: Xây dựng hình ảnh. Cô đảm nhận vai trò chỉ đạo hình ảnh và giám đốc sáng tạo cho MV lần này, kết hợp cùng đạo diễn Lâm Đạo Đạo.

Nếu Girl Phố là những lát cắt đời thường được nâng tầm bởi thời trang cao cấp, thì Green Light lại là bước tiến dài về tư duy cốt truyện và concept tổng quan. Quỳnh Anh Shyn hóa thân thành một nàng phù thủy hiện đại bay xuyên qua thành phố, gợi nhắc trực tiếp đến hình tượng Elphaba trong vở nhạc kịch kinh điển Wicked (Phù thủy xứ Oz) qua hai gam màu chủ đạo: Xanh lá và đen.

Giữa bữa tiệc thị giác đầy ma mị, sự góp mặt của dàn khách mời khủng từ Em Xinh "Say Hi" như Bích Phương, Saabirose, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Vũ Thảo My... nhanh chóng trở thành điểm nhấn. Với ý tưởng chủ đạo về những "phù thủy hiện đại", bối cảnh hộp đêm ngập trong ánh đèn mờ ảo, những chiếc chổi bay và lọ thuốc độc hiện lên đầy phá cách cùng loạt trang phục mang phong cách avant-garde đầy ấn tượng.

Đây chính là sàn diễn để tài năng của một fashionista trong Quỳnh Anh Shyn được bộc lộ rõ nét nhất. Dù cùng khoác lên mình tông đen huyền bí, nhưng mỗi cô nàng trong hội "Em Xinh" lại tỏa sáng theo một cách riêng. Sự kết hợp giữa nét nổi loạn, gai góc của phong cách Gothic và vẻ đẹp hư ảo, kỳ bí đã tạo nên một tổng thể vừa đồng nhất, vừa đậm cá tính cá nhân.

Đối với Quỳnh Anh Shyn, sự góp mặt của các nghệ sĩ trong dự án cá nhân không bao giờ là chiêu trò truyền thông hời hợt. Cô coi đó là một sự đầu tư nghiêm túc, nơi mỗi đồng nghiệp đều phải được tỏa sáng với phong cách riêng biệt.

Nhớ lại khi tham gia Em Xinh "Say Hi", từ Gã Săn Cá đến Cách Yêu Đúng Điệu, cô luôn để ý đến từng đạo cụ, trang phục cho từng thành viên cho đến ý tưởng sân khấu một cách tỉ mỉ nhất, để màn trình diễn có thể bùng nổ. Đó có thể chính là lý do mà Quỳnh Anh Shyn luôn được yêu quý, bởi cô vừa tâm huyết với nghề, vừa cực kỳ trân trọng những người đồng nghiệp của mình.

Green Light không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là bản tuyên ngôn về phong cách làm việc của một "nghệ sĩ thế hệ mới": Biết mình là ai và biết đặt niềm tin đúng chỗ. Quỳnh Anh Shyn không chọn cách tỏa sáng đơn độc, mà chọn đồng hành cùng tập thể để tạo nên giá trị lớn hơn. "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau" và với Quỳnh Anh Shyn, cô không chỉ muốn đi xa, mà còn muốn hành trình đó phải thật đẹp và đầy ắp sự trân trọng. Green Light không chỉ bật xanh cho riêng cô bước tiếp, mà còn cho những người đồng đội đang cùng theo đuổi sự tử tế và chuyên nghiệp.