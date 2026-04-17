Xem Bloodhounds 2 nếu thấy sợ Bi Rain quá, hãy mở Full House ngay và luôn!

HHTO - Màn “lột xác” phản diện của Bi Rain trong “Bloodhounds 2” ấn tượng đến nỗi không chỉ khán giả mà ngay cả bạn diễn và vợ anh là Kim Tae Hee cũng phải “sợ”. Để “cân bằng”, hãy mở “Full House” ra xem lại ngay và luôn thôi!

Mới đây, sự trở lại màn ảnh nhỏ của Bi Rain gây chú ý khi anh hóa thân thành nhân vật phản diện trung tâm trong Bloodhounds 2 (Chó Săn Công Lý 2). Bi Rain đảm nhận vai Baek Jeong - cựu võ sĩ quyền Anh tài năng nhưng nhân cách suy đồi nên đã tự hủy sự nghiệp chính thống vốn rất hứa hẹn của mình. Sau đó, Baek Jeong tự mở giải đấu quyền anh IKFC bất hợp pháp, hoạt động trên web đen.

Mâu thuẫn lớn nhất của Bloodhounds 2 là cuộc giằng co, đối đầu giữa Baek Jeong và Gun Woo (Woo Do Hwan). Để câu kéo thêm người xem, từ đó tăng thêm tiền cược cho giải đấu bất hợp pháp của mình, Baek Jeong muốn Gun Woo tham gia nhưng Gun Woo từ chối. Không chấp nhận bị từ chối, Baek Jeong quyết cho Gun Woo uống “rượu phạt”. Hắn trút cơn thịnh nộ của mình lên những người mà Gun Woo quan tâm, khiến họ bị thương, bị trúng độc, bị bắt cóc, để từ đó dồn ép buộc Gun Woo phải nhận lời thi đấu.

Baek Jeong là một võ sĩ thuận cả hai tay một cách hoàn hảo, cú thọc tay trái thì mạnh, tốc độ tay phải thì nhanh. Không chỉ nắm đấm cứng như thép, Baek Jeong còn có một trái tim sắt đá máu lạnh, chơi bẩn, thậm chí chẳng ngần ngại kết liễu đối thủ.

Bi Rain nhập vai Baek Jeong hoàn hảo đến mức không chỉ khiến khán giả mà ngay cả bạn diễn và vợ anh là Kim Tae Hee cũng phải “sợ”. Nam diễn viên Lee Sang Yi kể lại khi gặp Bi Rain ở cảnh quay trong tập đầu tiên, anh đã cảm thấy “khiếp đảm” và nhận xét Bi Rain “đúng là một kẻ phản diện thực thụ”. Khi Bi Rain giữ nguyên vẻ mặt bặm trợn của Baek Jeong lúc ở nhà để nhập vai, Kim Tae Hee đã mắng anh.

Cũng là cười nhưng trên dưới có phải cùng một người không?

Các fan nửa đùa nửa thật rằng nếu thấy “sợ” Bi Rain khi xem Bloodhounds 2, hãy mở Full House (Ngôi Nhà Hạnh Phúc) ra xem lại ngay và luôn. Trong Full House, Bi Rain vào vai diễn viên ngôi sao Lee Young Jae, đóng cặp với Song Hye Kyo - nữ diễn viên vào vai Han Ji Eun, một nhà biên kịch. Vì một hiểu lầm, cả hai kết hôn hợp đồng, từ yêu giả hóa thành yêu thật, mang đến những thước phim hài hước và lãng mạn.

Trong lần phát sóng đầu tiên vào năm 2004, Full House đã lập kỷ lục về tỷ suất người xem cho đài KBS. Bộ phim không chỉ tạo tiếng vang ở Hàn Quốc mà còn gây sốt ở nhiều nước châu Á khác. Nhờ sức ảnh hưởng siêu khủng của Full House, Bi Rain đã vụt sáng trở thành một ngôi sao lớn chỉ sau một đêm.

Ban đầu Young Jae và Ji Eun chí chóe suốt ngày như chó với mèo...

nhưng sau cùng lại ngọt ngào còn hơn cả mật ong!

Trong Full House, nhân vật Young Jae của Bi Rain là một ngôi sao kiêu ngạo, có phần ích kỷ, nhưng đồng thời tính cách cũng có những mặt rất trẻ con dễ thương. Xuyên suốt các tập phim, theo sự phát triển của tình yêu, nhân vật Young Jae cũng dần trưởng thành hơn.

Những phân cảnh Young Jae vì ngóng Ji Eun mà rớt mất dép, hay lúng túng té dập mông trên sân trượt băng, cặm cụi lau chùi nhà cửa sạch bong kin kít, cười tít cả mắt thành hai sợi chỉ cong cong… đã trở thành “ký ức tuổi thơ” của rất nhiều khán giả mê phim truyền hình xứ Kim chi.

Nếu muốn xem lại Full House, hãy "quẹo lựa" Netflix nhé! Và dĩ nhiên, Bloodhounds 2 cũng đã được phát sóng trọn bộ trên nền tảng này.