Baeksang 2026 - Những cái tên trượt đề cử gây tiếc nuối không kém Yoo Jung - Dear X

HHTO - Những tác phẩm - diễn viên này không được gọi tên ở bất kỳ đề cử nào của Baeksang 2026 khiến khán giả hụt hẫng.

Đề cử Baeksang 2026 được công bố thì mảng truyền hình được bàn tán rầm rộ. 5 đề cử của "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" là Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Ji Hyun, Shin Hye Sun/ Hae Sun và Yoona. Ai cũng có thế mạnh và xứng đáng được gọi tên, nhưng vì giới hạn số lượng đề cử mà Kim Yoo Jung, Park Shin Hye không được gọi tên khiến khán giả tiếc hùi hụi.

Park Shin Hye đã 2 năm liên tiếp bị Baeksang "cho ra rìa". Kang Bit Na trong Thẩm Phán Từ Địa Ngục (The Judge From Hell) và Hong Geum Bo trong Điều tra viên Hong (Undercover Miss Hong) là 2 nhân vật được cô thể hiện xuất sắc. Hai bộ phim đều có nội dung chặt chẽ, rating cao, hiệu ứng phát sóng tốt nhưng đều không có tên ở đề cử phim truyền hình hay kịch bản.

﻿ Khán giả Hàn thất vọng vì Park Shin Hye - Kim Yoo Jung không có tên trong bất kỳ đề cử chính thức nào của Baeksang 2026.

Fan phim "dịu lòng" phần nào khi ít nhất dàn diễn viên phụ của Điều tra viên Hong vẫn có tên trong đề cử. Nhưng nhìn qua trường hợp của Kim Yoo Jung và Dear X, khán giả ngỡ ngàng khi tác phẩm này không có tên ở bất kỳ đề cử nào tại Baeksang 2026 dù tạo nên cơn sốt vang dội châu Á.

Yoo Jung rũ bỏ hoàn toàn hình tượng "em gái quốc dân" trong trẻo, thuần khiết để nhập vai Baek Ah Jin - một người có tầng cảm xúc phức tạp khi bị chèn ép đến chai sạn, điên cuồng, được cứu rỗi với chút hy vọng rồi lại rơi vào vực thẳm.

Một số fan đùa rằng phải chăng vì trong phim, Baek Ah Jin đoạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc" ở Rồng Xanh nên ban tổ chức Baeksang đã "loại" thẳng. Đồng thời, fan cũng đặt kỳ vọng ở Rồng Xanh 2026 (mảng OTT) sẽ có tia hy vọng cho Kim Yoo Jung.

Một tác phẩm "điên" khác là The Manipulated với diễn xuất bùng nổ của Ji Chang Wook, D.O. Do Kyung Soo cũng không được gọi tên ở đề cử chính thức của Baeksang 2026. Taxi Driver 3 và Lee Je Hoon cũng "mất tăm" tại đề cử Baeksang 2026, trong khi đây là tác phẩm đoạt Daesang ở SBS Drama Awards 2025. Từ kịch bản đến diễn xuất, hiệu quả phát sóng của Taxi Driver 3 đều giữ vững phong độ so với 2 phần trước.

Giữa tiếc nuối, khán giả vẫn giữ hy vọng Taxi Driver có thể còn cơ hội ở hạng mục quan trọng nhất - Daesang của Baeksang 2026.

Khán giả đặt ra giả thuyết rằng ban tổ chức Baeksang 2026 cho một loạt diễn viên "ra rìa" vì vai chính là xây dựng cực đoan. Tuy nhiên, điều này không đúng, bởi Kim So Yeon từng chiến thắng "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Baeksang 2021 với "ác nữ" Cheon Seo Jin của Penthouse. Theo đó, có khả năng hội đồng chọn đề cử quan tâm đến "hậu quả" và ảnh hưởng từ nhân vật, không phải tuyến chính hay phản diện.

Trong đề cử "Thị hậu" có 2 nữ chính của You and Everything Else là Kim Go Eun và Park Ji Hyun. So với sự thay đổi qua từng giai đoạn trưởng thành của nhân vật ở bộ phim này thì nội tâm sâu thẳm được Go Eun thể hiện ở vai chính Cái Giá Của Lời Thú Tội được nhiều khán giả đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, ban tổ chức lại chấp nhận để 2 nữ chính trong một bộ phim cạnh tranh ở cùng 1 hạng mục thay vì chọn Mo Eun đi cùng Kim Go Eun. Phải chăng vì Mo Eun đã quyết định phạm tội để dẫn dắt cảnh sát trừng phạt kẻ đã hại cuộc đời người thân của cô? Mo Eun là một vai diễn hay nhưng không ổn nếu được vinh danh vì có thể cổ xúy hành vi tương tự ở đời thực? Trong khi đó, Cheon Seo Jin - Penthouse thắng giải có thể vì nhân vật này đã lĩnh hậu quả thích đáng.

Từ đây, suy đoán rằng cái kết còn sống và mất tích (tiềm ẩn nguy cơ tái phạm) của Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) - Dear X là chưa thỏa đáng. "Biệt đội taxi cầu vồng" của Kim Do Gi (Lee Je Hoon) bị loại vì dễ khơi gợi "tổ chức trừng phạt" ngoài vòng pháp luật?