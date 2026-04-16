Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Công thức sản xuất hit triệu view có khiến nhạc AI "đánh bại" nghệ sĩ thật?

Khang Duy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Từ những bản hit triệu view "nửa thật nửa ảo", nhạc AI đang khuấy động thị trường Việt và được đặt lên bàn cân so sánh với những nghệ sĩ thật đang miệt mài lao động sáng tạo nghệ thuật mỗi ngày.

Nếu vài năm trước, việc nghe nhạc do AI hát còn là chuyện để bàn cho vui thì giờ, "ca sĩ" AI đã thành một hiện tượng tạo hit trong thị trường nhạc Việt. Những ca khúc được các "ca sĩ" AI trình bày như Hôn lễ của em hay 50 năm về sau liên tục được nhắc tới trên mạng xã hội, được cover và kéo về lượng nghe khủng. Đáng chú ý, ca khúc Hôn lễ của em đạt gần 10 triệu lượt nghe trên YouTube và từng lên #1 ZingChart. Giờ đây, nhạc AI không còn là điều mới lạ mà đã có mặt trong playlist của một bộ phận khán giả Việt.

Sức hút của nhạc AI thực chất đến từ việc giải quyết trúng "cơn khát" của thị trường: Giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi và đánh thẳng vào cảm xúc. Thay vì những cấu trúc thử nghiệm đòi hỏi sự chiêm nghiệm, nhạc AI thường đi theo công thức "dễ nghe - dễ ngấm" ngay từ lần đầu tiên.

Với Gen Z, âm nhạc AI còn thu hút bởi sự tò mò. Chính cảm giác "nửa thật nửa ảo" đã tạo nên lợi thế viral cực lớn của nhạc AI trên TikTok. Nhiều khán giả đã bị cuốn vào những giai điệu bắt tai trước khi biết đó là giọng hát AI. Ngoài ra, nhạc AI còn dễ trở thành tâm điểm tranh luận khi liên tục được đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ thực thụ, gây tò mò bởi những kỹ thuật xử lý mượt mà và hoàn hảo đến mức không tì vết.

Ca sĩ AI được đem lên bàn cân so sánh với giọng hát ca sĩ thật.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này không đồng nghĩa với việc khán giả đang quay lưng với các nghệ sĩ. Ngược lại, nhạc AI đang làm lộ ra một vệt phân hóa rõ rệt trong cách thưởng thức nghệ thuật. Một nhóm khán giả xem âm nhạc là công cụ giải trí thuần túy, họ ưu tiên sự tiện lợi, hợp tâm trạng và không quá khắt khe về danh tính người thể hiện. Ở chiều ngược lại là những người xem âm nhạc là một phần của đời sống, nơi họ tìm kiếm sự kết nối với những sản phẩm nghệ thuật chứa đựng rung động của những trải nghiệm cá nhân, những thể nghiệm mới lạ.

Sản phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ mang dấu ấn tư duy, trải nghiệm cá nhân, điều "ca sĩ" AI không thể thay thế.

Do đó, ít nhất tại thời điểm này, âm nhạc AI không thể thay thế được sản phẩm sáng tạo của các nghệ sĩ thật. AI có thể tạo ra âm nhạc rất nhanh, rất đúng công thức, nhưng nó thiếu đi những "điểm chạm" như trải nghiệm sống, sự ngẫu hứng và cảm xúc thật sự. Một bài hát do người thật thể hiện không chỉ là những lớp lang âm thanh, mà là một câu chuyện về việc "Tôi đã làm nên bài hát này như thế nào".

Gen Z Việt không hề "cuồng AI" một cách mù quáng mà chỉ đơn giản là những người tiêu thụ âm nhạc hiện đang cởi mở hơn. Nhạc AI có thể viral nhờ tính nhanh nhạy, yếu tố lạ, bắt tai, nhưng nghệ sĩ thật vẫn giữ vững vị thế trong lòng khán giả nhờ kết nối chiều sâu cảm xúc và sự gắn bó dài lâu. Khán giả yêu mến một nghệ sĩ không chỉ bởi các sản phẩm âm nhạc riêng lẻ mà còn bởi họ muốn đồng hành với nghệ sĩ trên con đường khám phá, phát triển bản thân qua âm nhạc; đồng cảm, yêu thích tư duy, phong cách của nghệ sĩ đó trong cuộc sống.

