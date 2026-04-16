Jennie lọt Top 100 nhân vật ảnh hướng nhất thế giới năm 2026 Top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026: Jennie là đại diện K-Pop duy nhất

HHTO - Tạp chí TIME vừa công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 với sự xuất hiện của đại diện K-Pop duy nhất trong mảng âm nhạc châu Á. Vậy điều gì đã giúp nữ nghệ sĩ này lọt vào mắt xanh của TIME giữa hàng loạt tên tuổi quốc tế?

Tạp chí TIME đã chính thức công bố TIME100 - danh sách thường niên tôn vinh 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Trong kỳ kỷ niệm lần thứ 20 của sự kiện này, Jennie (BLACKPINK) đã xuất sắc góp mặt tại hạng mục nghệ sĩ và là đại diện châu Á duy nhất trong số các nghệ sĩ âm nhạc được lựa chọn năm nay. Cô đứng chung hàng ngũ với những tên tuổi quốc tế nổi bật như Luke Combs, Dakota Johnson hay Keke Palmer.

Jennie là đại diện châu Á hiếm hoi được TIME vinh danh trong danh sách những nhân vật tầm cỡ toàn cầu.

Trong bài viết đề cử trên TIME, thay vì liệt kê thành tích, nhạc sĩ Gracie Abrams chọn tập trung vào chất riêng làm nên tên tuổi của Jennie. Cô cho rằng sức hút của nữ idol không chỉ nằm ở sự nổi tiếng hay hào quang bên ngoài mà đến từ chính thái độ và năng lượng tự nhiên của một người nghệ sĩ thực thụ.

Gracie Abrams và Jennie có dịp tương tác với nhau tại Billboard Women in Music Awards 2025.

Gracie mô tả Jennie là một người sở hữu nguồn năng lượng nhất quán, dù là khi đứng trên sân khấu trước hàng vạn người hay lúc tình cờ gặp nhau ở hậu trường. Theo cô, điểm khác biệt của Jennie là khả năng tỏa sáng ngay cả trong những khoảnh khắc bình lặng nhất:

"Điều khiến Jennie thực sự là một ngôi sao nằm ở chỗ ngay cả trong những khoảnh khắc bình lặng nhất, cô ấy vẫn sở hữu một sức hút mãnh liệt, đủ sức vượt qua mọi sự ồn ào xung quanh và cô ấy mang theo điều đó bằng sự tử tế và ấm áp".

Bài viết cũng hé lộ một góc nhìn gần gũi hơn về con người thật của Jennie, rằng cô là một người vừa tử tế, ấm áp với đồng nghiệp nhưng cũng vừa rất bản lĩnh và mạnh mẽ.

Theo giới chuyên môn, 2026 là năm đánh dấu sự bùng nổ của cô trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Kể từ khi ra mắt album solo đầu tay Ruby vào tháng 3/2025, cô liên tục ghi danh trên các bảng xếp hạng quốc tế với nhiều bản hit lọt vào Billboard Hot 100, điển hình như Dracula hay ExtraL.

Ngoài âm nhạc, Jennie còn có tầm ảnh hưởng ở nhiều mảng khác như điện ảnh và thời trang. Sau màn chào sân đầy sóng gió trong The Idol, cô vẫn giữ vững sức ảnh hưởng của một biểu tượng phong cách khi liên tục tạo ra các xu hướng thời trang trên toàn cầu.

Việc tự thành lập và điều hành công ty riêng Odd Atelier cũng giúp nữ idol khẳng định tư duy của một người làm kinh doanh trẻ, có thể tự chủ và định hướng con đường sự nghiệp riêng của mình.

Với việc góp mặt trong danh sách này, Jennie dự kiến sẽ có mặt tại New York để tham dự buổi lễ Gala TIME100 vào ngày 22/4 tới. Sau sự kiện vinh danh này, người hâm mộ đang kỳ vọng cô sẽ có thêm nhiều hoạt động mới trong chuyến đi tới Mỹ để tiếp tục quảng bá cho các dự án cá nhân.