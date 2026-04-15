BLACKPINK đổ bộ Coachella 2026: Lisa gây chấn động, Jennie, Rosé mặc "an toàn"

HHTO - Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh gu ăn mặc của bộ ba BLACKPINK trong tuần mở màn Coachella 2026. Một số ý kiến cho rằng các cô gái mặc đồ quá "an toàn" so với kỳ vọng. Trong khi đó, nhiều người khen ngợi gu ăn mặc tinh tế của BLACKPINK phù hợp với xu hướng mới của đại nhạc hội.

Ba thành viên Jennie, Rosé và Lisa của nhóm nhạc BLACKPINK được bắt gặp tại tuần lễ đầu tiên của Coachella 2026. Dù không trực tiếp biểu diễn trên sân khấu, sức hút của ba nữ idol vẫn rất ấn tượng. Năm nay, các "mảnh" BLACKPINK ưu ái những tạo hình thời trang thiên về tính ứng dụng với tông màu trung tính. Công thức chủ đạo là chất liệu denim, da lộn cùng phụ kiện tối giản, phù hợp môi trường sa mạc tại Coachella.

Những lựa chọn này trùng khớp với nhận định của các tạp chí thời trang quốc tế về việc thời trang Coachella 2026 đang chuyển hướng sang các tạo hình cân bằng giữa thẩm mỹ và tính thực tế. Hội IT Girl Âu Mỹ như Kylie Jenner, Hailey Bieber, Kendall Jenner... cũng ưu ái các tạo hình đơn giản, "đẹp không cần cố" này dưới khán đài đại nhạc hội.

Jennie BLACKPINK trung thành với phong cách năng động. Nữ idol ưu ái các mẫu croptop ôm sát, phối cùng quần, váy cạp trễ khoe trọn vòng eo săn chắc. Các thiết kế kính râm hay thắt lưng to bản được thêm thắt giúp tổng thể mang hơi hướng Y2K.

Jennie mở màn với set đồ "cực slay" tại festival thường niên của REVOLVE, "bắt tay" cùng stylist Sam Woolf.

Tới ngày thứ 3, mỹ nữ "xả suộc" thêm nhiều tạo hình check-in Coachella trên Instagram. Trong đó, set đồ với áo khoác da Ready for duty của Yohji Yamamoto gây chú ý. Thiết kế vintage từ BST Thu Đông 1991 của thương hiệu cho thấy gu "săn đồ si" độc đáo của IT Girl xứ Hàn.

Em út Lisa được nhận định là "mảnh" BLACKPINK năng suất, đầu tư nhất về khoản thời trang. Ngày đầu tiên, nữ idol diện bộ đồ crochet (len móc) của Haelo phối cùng bốt cao bồi mang đậm tinh thần boho (du mục).

Sau đó, Lisa "đánh úp" xuất hiện tại set diễn của Anyma với trang phục cá tính đậm chất Cyber Y2K. Qua một số góc quay, fan bất ngờ khi thấy mẫu đầm của Lisa có họa tiết xuyên thấu đầy táo bạo.

Đây là lần thứ 2 Lisa lăng xê thiết kế đặc sắc của thương hiệu trẻ Haelo tại Coachella 2026. Tạo hình "chấn động" này được thực hiện cùng đội ngũ stylist Georgia Pendlebury.

Ở sự kiện khác của Medicube, Lisa chuyển hướng kín đáo hơn với trang phục của KNWLS phối cùng bốt từ Steve Madden.

Trong khi đó, Rosé BLACKPINK lại chuộng lối ăn mặc thoải mái, mềm mại hơn. Nữ idol không tham gia sự kiện thương hiệu, chỉ đến theo dõi, cổ vũ các nghệ sĩ ở các set diễn.

Ở ngày 2, chủ nhân bản hit APT. có tạo hình được khen ngợi nhiều nhất. Cô phối áo thun in hình cùng chân váy mini xanh lá, họa tiết chấm bi nổi. Dù mặc đồ Hè, nữ đại sứ Saint Laurent chọn quần tất đen mỏng để hoàn thiện diện mạo thời thượng. Món phụ kiện giúp đôi chân của Rosé trở nên nuột nà, đầy đặn hơn.