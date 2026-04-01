Thương hiệu Việt LSOUL 2 lần "náo loạn" Thượng Hải, "hàn gắn" Hoàng Thùy - TyhD

HHTO - Thương hiệu Việt LSOUL từng trở thành hiện tượng khi được Jennie BLACKPINK lăng xê có dấu ấn mới sau 11 năm phát triển. Founder Trọng Lâm cho biết đằng sau 20 phút rực rỡ tại Shanghai Fashion Week là "hàng trăm đêm vắt kiệt chất xám" và mức chi phí "khủng" nhất lịch sử thương hiệu.

Cuối tháng 3/2026, thương hiệu LSOUL tổ chức show diễn L’AMOUR. Sự kiện đánh dấu lần thứ 2 local brand Việt giới thiệu BST mới tại Shanghai Fashion Week. Trên hàng ghế đầu, sự góp mặt của dàn sao V-Biz đình đám Minh Hằng, Tiểu Vy, Ngọc Trinh, Quốc Anh... giúp show diễn ghi nhận chỉ số thảo luận cao trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online sau show diễn, Trọng Lâm - "cha đẻ" của LSOUL cho biết anh gói gọn cảm xúc bằng ba tính từ: “Kiêu hãnh, rung cảm và thổn thức”.

Chủ thương hiệu nói rằng lần trở lại thứ hai này mang ý nghĩa đặc biệt: "Nếu như lần đầu là màn chào sân, lần này, chúng tôi đến để khẳng định vị thế rằng LSOUL không phải là một "hiện tượng nhất thời" hay chỉ viral nhờ hiệu ứng Jennie BLACKPINK."

BST L’AMOUR là dự án tâm huyết kéo dài hơn một năm, với mức đầu tư lớn nhất lịch sử thương hiệu. Ngay sau khi hoàn thành mùa Fashion Week 2025, đội ngũ bắt tay vào thực hiện BST mới. BST được xây dựng như một hành trình cảm xúc, đi qua ba giai đoạn.

Phần mở đầu sử dụng gam pastel vàng, baby blue gợi sự ngây thơ của những rung động đầu đời. Cao trào xuất hiện với sắc đỏ đô burgundy, chocolate và xám đậm đại diện cho đam mê, thử thách và những va chạm cần dung hòa. Ở chặng cuối, lớp màu xám trung tính phủ nhẹ, tạo hiệu ứng hoài niệm và sự lắng đọng của một tình yêu trưởng thành.

Các chất liệu đối lập da (leather) và lông (fur) được đặt cạnh ren (lace), dệt kim (knit) và sheer trong nhiều thiết kế. Sự "thử nghiệm" này ẩn dụ về lớp vỏ gai góc và nội tâm mong manh trong tình yêu. Chi tiết nơ, ruy băng cùng cấu trúc corset là điểm nhận diện xuyên suốt, được xử lý theo hướng “giải phóng cơ thể”. Chúng gửi gắm ý niệm về mối quan hệ lành mạnh, gắn kết nhưng không ràng buộc.

Theo tiết lộ từ founder, ê-kíp chọn ra 63 gương mặt phù hợp từ gần 3.000 hồ sơ casting. "Đây thực sự là đợt casting dài hơi và "căng" nhất từ trước đến nay của Lâm. Để có được đội hình hoàn hảo, tôi cùng ê-kíp đã dành trọn 1 tháng ròng rã, trải qua 15 vòng casting trực tiếp và vô số lần sàng lọc." - Trọng Lâm tâm sự.

Trong đội hình này, người mẫu Việt chiếm khoảng 10%, gồm những cái tên đình đám như Hoàng Thùy, Quỳnh Anh, TyhD Thùy Dương, Hương Giang... Hai vị trí mở màn và kết show đều thuộc về đại diện Việt Nam.

Trọng Lâm thừa nhận "tỷ lệ có vẻ khiêm tốn" nhưng cho rằng đây là minh chứng cho chiến lược global local (ảnh hưởng toàn cầu nhưng mang linh hồn địa phương) mà thương hiệu đang theo đuổi: “Ít nhưng phải chất, đủ sức chiếm trọn spotlight.”

Chủ đề về việc siêu mẫu Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương cùng sải bước chung sàn diễn sau nhiều đồn đoán mâu thuẫn cũng trở thành điểm nóng trên các trang mạng xã hội. Về vấn đề này, Trọng Lâm cho biết: "Tôi không mất quá nhiều thời gian để "thuyết phục" theo nghĩa nài nỉ. Với những cá tính mạnh như hai bạn, điều duy nhất thuyết phục được họ chính là sức hút của BST."

Nhìn về tương lai, Trọng Lâm cho biết Thượng Hải vẫn là điểm neo chiến lược của thương hiệu. Tuy nhiên, sau cột mốc 11 năm, anh cũng sẵn sàng cho những tham vọng lớn hơn như Paris hay Milan. Anh cũng hé lộ kế hoạch hồi sinh dòng thời trang nam LJIN trong thời gian tới, tiếp tục mở rộng hành trình đưa thời trang Việt vào dòng chảy thời trang quốc tế.