Fan sắc đẹp ngỡ ngàng khi tân Miss Grand Thailand 2026 đăng quang ở tuổi 32

HHTO - Cuộc thi Miss Grand Thailand 2026 kết thúc tối 28/3 với chiến thắng thuộc về đại diện đến từ tỉnh Chonburi, người đẹp Patthama Jitsawat. Tân Hoa hậu năm nay 32 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Tối 28/3, đêm Chung kết Miss Grand Thailand (Hoa hậu Hoà bình Thái Lan) 2026 chính thức diễn ra tại Thủ đô Bangkok, với sự tham gia của 77 ứng viên. Kết quả chung cuộc, người đẹp Patthama Jitsawat, đại diện tỉnh Chonburi đã giành vương miện thuyết phục.

Tân Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 năm nay 32 tuổi, đây là điều khá bất ngờ vì những năm trước đó, ông Nawat thường chọn những người đẹp dưới 28 tuổi đăng quang. Patthama Jitsawat hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung.

Tân Hoa hậu sở hữu chiều cao 1m73, nhan sắc sắc sảo cùng phong thái trình diễn tự tin, bản lĩnh sân khấu đáng ngưỡng mộ nhờ nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Cô được trao vương miện bởi đương kim Miss Grand International 2025 người Philippines Emma Tiglao và người tiền nhiệm Miss Grand Thailand 2025 Sarunrat Puagpipat. Với chiến thắng này, Patthama Jitsawa sẽ đại diện Thái Lan tại Miss Grand International 2026 tổ chức ở Ấn Độ.

Các vị trí Á hậu 1 được trao cho thí sinh tới từ tỉnh Buriram, người đẹp Angelica DeMaagd; Á hậu 2 là đại diện tỉnh Phuket, người đẹp Ilin Nabsuk; Á hậu 3 đến từ tỉnh Saraburi, người đẹp Natthakitta Kerdkanchiroj, và Á hậu 4 là địa diện tỉnh Sukhothai, người đẹp Naruemol Chaloemroek.

Như thường lệ, vị trí Á hậu 5 thuộc về 5 người đẹp còn lại của Top 10. Cuộc thi Miss Grand Thailand 2026 thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ tính giải trí cao, nhiều drama và những màn xuất hiện, trình diễn độc lạ, khác hẳn các cuộc thi nhan sắc thông thường.