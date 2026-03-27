Chappell Roan: Ranh giới giữa cá tính nghệ sĩ và những bộ trang phục gây sốc

HHTO - Phong cách thời trang độc lạ giúp Chappell Roan trở thành hiện tượng tại làng nhạc quốc tế. Nhưng cũng chính tư duy dị biệt này khiến cô liên tiếp trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội.

Chappell Roan hoạt động nghệ thuật từ sớm nhưng mới chỉ bật lên thành hiện tượng vào khoảng ba năm gần đây, cùng thời điểm với Sabrina Carpenter, Charli XCX. Sản phẩm âm nhạc của Chappell Roan thể hiện bản sắc queer, đặc trưng với phần phối khí synth-pop rực rỡ, cũng như phong cách biểu diễn có yếu tố drag & camp.

Phong cách này chứa đựng những suy nghĩ táo bạo, sống động, có xu hướng phá vỡ các giá trị thẩm mỹ thông thường. Thuật ngữ camp được hiểu là sự hấp dẫn với những điều dở tệ, có tính châm biếm. Trước Chappell Roan, làng nhạc US&UK từng có Lady Gaga thành công khi khai thác văn hóa drag.

Giới chuyên môn đánh giá Chappell Roan thuộc nhóm nghệ sĩ Gen Z có khả năng trình diễn trực tiếp xuất sắc nhất. Không sở hữu giọng hát hay âm vực nổi bật, cô thu hút bởi khả năng kiểm soát sân khấu, kỹ năng tương tác tuyệt vời.

Góp phần vào thành công của Chappell Roan, không thể không nhắc tới phong cách thời trang độc đáo của sao nữ. Cô chọn hướng đi khác biệt so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ đang ưu tiên tính ứng dụng hoặc trào lưu thịnh hành.

Tờ Rolling Stone mô tả nhân cách trình diễn của Chappell Roan bằng những khái niệm camp, drag-inspired (truyền cảm hứng từ văn hóa hóa trang drag). Các tạp chí thời trang chỉ ra đặc trưng trong các tạo hình sân khấu của cô nằm ở họa tiết đối chọi, phom dáng phóng đại và những đường cắt xẻ táo bạo.

Chủ nhân Grammy 2025 "nhập vai" hoàn hảo vào từng concept sân khấu, thảm đỏ.

Tờ VOGUE nhấn mạnh kiểu trang điểm, làm tóc của giọng ca sinh năm 1998 pha trộn giữa tinh thần goth, punk và vintage. Lớp make-up dày, trắng bệch cùng các đường nét sắc sảo có phần kỳ ảo tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Tất cả tạo nên một tổng thể vừa hỗn loạn vừa có chủ ý. Đây là kiểu thẩm mỹ cố tình vượt ra ngoài chuẩn mực cái đẹp truyền thống, hướng đến việc khơi gợi cảm xúc mạnh. Chính sự “làm quá” này là ngôn ngữ nhận diện giúp cô được khán giả trẻ yêu thích.

Tuy nhiên, không phải mọi tạo hình của Chappell Roan đều được hưởng ứng. Trong một số lần xuất hiện, nữ ca sĩ khiến netizen nhăn mặt vì các thiết kế phô bày cơ thể trực diện, gây sốc đến cực độ.

Chappell Roan không xem phong cách này là con người thật ngoài đời của cô. Trong một bài phỏng vấn được Business Insider đăng tải, sao nữ chia sẻ rằng những bộ trang phục “điên rồ” chỉ là một phần của công việc biểu diễn. Ngoài sân khấu, cô ưu tiên trang phục đơn giản với gam màu trung tính để giữ sự riêng tư. Sự đối lập khắc họa rõ nét tư duy của cô về sự tách biệt giữa nghệ sĩ tính và cá nhân.

Quan điểm này phần nào cũng phần lý giải cho hàng loạt ồn ào đời tư của Chappell Roan thời gian gần đây.

Trả lời phỏng vấn với tờ The Guardian, Chappell Roan nói rằng bản thân được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Nguyên nhân đến từ những "gánh nặng" bị theo dõi hay quấy rối sau khi nổi tiếng.

Chủ nhân bản hit The Subway công khai bày tỏ quan điểm rằng việc xin chụp ảnh với người nổi tiếng là một điều kỳ lạ. “Tôi chẳng quan tâm nếu bạn nghĩ tôi ích kỷ vì từ chối chụp ảnh, dành thời gian cho bạn hay thậm chí là từ chối một cái ôm. Điều đó là không bình thường... Tôi có quyền nói không với những hành vi kỳ quặc” - Chappell Roan nói trong clip TikTok tự đăng tải.

Mới đây nhất, cầu thủ Jorginho chỉ trích ê-kíp của nữ ca sĩ vì lối hành xử "hung hãn". Theo lời kể của tiền vệ người Brazil, con gái 11 tuổi của anh là fan của nữ ca sĩ. Cô bé thấy thần tượng đang ăn sáng và đi ngang qua bàn của cô để xác nhận danh tính. Vệ sĩ của cô phản ứng gay gắt, sang tận bàn ăn của gia đình để đe dọa, cáo buộc cô bé "quấy rối" sao nữ. Sự việc khiến con gái của Jorginho hoảng loạn đến bật khóc.

Một bộ phận người hâm mộ bênh vực rằng các hành động của Chappell Roan thể hiện thái độ thẳng thắn, trung thực và có ý thức rõ về quyền riêng tư và ranh giới cá nhân. Trong khi đó, nhiều ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ có tư tưởng cực đoan, nhạy cảm thái quá trong việc thiết lập ranh giới với người hâm mộ.