Những khoảnh khắc xuất sắc nhất thế giới manga khiến fan 'nức lòng'

Xuyên suốt 100 năm “tung hoành” nền văn hóa đại chúng thế giới, manga Nhật Bản đã mang đến cho độc giả những phân đoạn truyền cảm hứng, kinh điển và bùng nổ thị giác. Dưới đây là 10 trong số những cảnh xuất sắc, để lại dấu ấn sâu đậm nhất trên trang truyện.

Cơn thịnh nộ của Gon trong Hunter x Hunter

Hunter x Hunter từng khiến cả cộng đồng độc giả chấn động với cơn thịnh nộ của Gon trước Neferpitou. Gon để cảm xúc tiêu cực cuốn trôi, tự hủy hoại cơ thể để tăng sức mạnh, biến cậu bé vui tươi thành bóng tối báo thù. Khoảnh khắc ấy đảo ngược vai trò Meruem và Gon khi một kẻ giành lại nhân tính, một người kia lại dần đánh mất, giúp bộ truyện trở thành một trong những “tượng đài” cảm xúc của dòng shonen.

Gojo bừng tỉnh chiêu thức mới trong Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen có không ít khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng cho độc giả toàn cầu, nhưng khoảnh khắc thức tỉnh của Gojo trước Toji chắc chắn là yếu tố giúp danh tiếng bộ truyện xoay chuyển. Sau khi suýt chết, Gojo mở khóa sức mạnh mới, thốt lên câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” rồi tung chiêu Hư Thức: Tử đầy kiêu hãnh.

Yusuke “đăng xuất” lần nữa trong YuYu Hakusho

Một trong những “cú twist” đáng nhớ của YuYu Hakusho là khi Yusuke chết lần thứ hai dưới tay Sensui. Thế nhưng nhờ dòng máu Mazoku thức tỉnh, anh hồi sinh trên lưng đầy hoành tráng và rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc không chỉ cứu vãn trận đấu mà còn mở ra chương mới về nguồn gốc và sức mạnh thực sự của nhân vật chính.

Pha “song sút” khuấy đảo sân cỏ trong Captain Tsubasa

Những trận cầu trong Captain Tsubasa được đẩy lên đỉnh điểm của căn thẳng khi nam chính đối đầu Hyuga. Đó là thời điểm mà hai pha bóng kinh điển va chạm, một bên là Phoenix Drive Shot của Tsubasa và bên kia là Tiger Shot huyền thoại củ Hyuga. Khoảnh khắc này khiến người xem hồi hộp đến nghẹt thở, thể hiện tinh thần thể thao bất khuất và sự cạnh tranh đầy cảm hứng của bộ truyện.

Thầy trò “huyết chiến” trong Saint Seiya

Màn đối đầu Camus và Hyoga được xem là một trong những phân đoạn ghi dấu ấn của Saint Seiya. khoảnh khắc Hyoga vượt qua sư phụ Aquarius, cùng cảm xúc vừa tự hào nhưng vừa tiếc nuối của Camus tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ, gói gọn mọi lý do khiến fan yêu mến các Hiệp sĩ.

Shin vươn mình trước Houken trong Kingdom

Hành trình của Kingdom kết thúc ân oán kéo dài với trận Shin chạm trán Houken lần ba vô cùng mãn nhãn. Shin dùng hết sức mạnh, ý chí và ký ức đồng đội để hạ gục “quái vật” bất bại, không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là minh chứng cho hành trình của cậu bé mồ côi vượt qua biết bao chông gai, trở thành tướng quân lừng lẫy mà cậu hằng mong ước.

Sự tồn tại mạnh mẽ của manga giữa thế giới không ngừng đổi mới

Không dừng lại ở những phân đoạn kể trên, có thể thấy trong 100 năm qua, manga đã để lại cho nền văn hóa đại chúng thế giới những giá trị khó có thể chối từ. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí UT Magazine, Yu Saito - biên tập viên của Weekly Shonen Jump chia sẻ rằng manga luôn tồn tại trong một thế giới đòi hỏi sự mới mẻ không ngừng. “Ngay cả khi nhìn lại GANTZ từng gây sốc cho tôi lúc còn là độc giả, đến giờ tôi vẫn thấy nó thật sự đột phá”. Ông nhấn mạnh rằng, dù là Jump hay Young Jump, mục tiêu cốt lõi vẫn là mang đến cho độc giả điều gì đó hoàn toàn mới lạ.

Chính vì vậy, SHUEISHA đã xây dựng triết lý “khám phá tài năng mới” từ những ngày đầu. Khi Jump ra đời muộn hơn các đối thủ, họ buộc phải tìm kiếm họa sĩ mới để cạnh tranh. Và chính điều đó đã trở thành con đường dẫn đến thành công vang dội, mở đường cho trí óc sáng tạo vô hạn tạo nên những trang truyện “đi vào lịch sử”.

Đại diện từ Young Jump - Yoshikazu Masuzawa bổ sung trong bài phỏng vấn: “Khảo sát độc giả là yếu tố tối thượng khi sản xuất manga. Độc giả thích gì mới là tất cả”. Dù một bộ truyện có chuẩn bị bao lâu, dù biên tập viên có tin tưởng đến đâu, nếu kết quả khảo sát kém hoặc doanh số tập đầu thấp, series sẽ bị hủy ngay lập tức. Chính cơ chế này giúp manga đến từ SHUEISHA luôn tươi mới. Khi một tác phẩm kết thúc, lập tức có tác phẩm khác thay thế, tạo nên dòng chảy không ngừng nghỉ.

Cả hai vị biên tập viên đều nhấn mạnh chính là mối quan hệ “một kèm một” giữa họa sĩ và biên tập viên đã góp phần giúp manga giữ được khí chất của mình. Không có hàng trăm người tham gia như anime hay phim ảnh, chỉ có hai con người, đôi khi là một họa sĩ thiếu niên và một biên tập viên mới ra trường cùng nhau trao đổi ý tưởng trong căn phòng nhỏ. Chính sự “thô ráp, cá tính” ấy đã tạo nên những nét vẽ tay đặc sắc, toát lên năng lượng sống động và đậm cá tính của tác giả.

