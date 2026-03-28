Những cách biến tấu đơn giản cho các nàng ngán ngẩm phải làm tóc mỗi ngày

HHTO - Kiểu tóc buộc nửa đầu là lựa chọn hàng đầu dành cho những nàng lười tạo kiểu tóc. Dưới đây là những biến tấu để chúng ta trông khác biệt mỗi ngày mà không cần phải dụng sức hay tốn quá nhiều thời gian cho việc làm tóc.

Tóc buộc nửa đầu tự nhiên

Nếu bạn sở hữu mái tóc gợn sóng tự nhiên, thì chỉ cần tạo kiểu nửa buộc, nửa xoã là đã trông xinh xắn rồi. Đừng làm gì phức tạp, đôi khi đơn giản, gọn gàng là đủ thu hút. Hailey Bieber là một minh chứng, rằng đôi khi chỉ cần một kiểu tóc nửa buộc nửa xõa đơn giản là đủ.

Tóc xõa ép thẳng, nửa búi cao

Hầu hết các cô gái đều buộc tóc nửa đầu mà quên mất rằng có thể búi nó lên cao, để trông mới lạ và trẻ trung hơn. Đây cũng là một kiểu tóc lý tưởng cho những chuyến đi biển, gió biển sẽ vẫn làm cho tóc bay bay lãng mạn, nhưng không bị lòa xòa trước mặt.

Tóc bob vẫn có thể tạo kiểu buộc nửa đầu

Những kiểu tóc ngắn như tóc bob cũng có tạo kiểu buộc nửa đầu để trông mới lạ hơn. Nhìn Hailey Bieber trong ảnh nè, thậm chí cô nàng còn xinh hơn bình thường, vì buộc tóc gọn lên làm lộ rõ gương mặt được chăm chút và trang điểm kỹ lưỡng của cô ấy.

Tóc búi nửa messy bun

Sự thoải mái và phóng khoáng, bất tuân luật lệ luôn có một sức hút khó cưỡng. Vì vậy, đôi khi để thoát ra khỏi hình tượng quen thuộc của mình, bạn có thể bung xõa một chút ở kiểu tóc.

Chia tóc làm hai và búi lên một nửa. Khi bạn búi tóc, hãy để một vài sợi tóc buông rơi tự do, kéo ra cho hơi rối rối để tạo độ ngẫu hứng tự nhiên.

Tóc buộc nửa, rẽ ngôi giữa

Rẽ ngôi giữa và dùng lược chải tóc ra sau để tạo lại kiểu tóc nửa buộc nửa xõa. Một sự thay đổi nho nhỏ đó có thể khiến bạn trông lạ hơn và hợp với các trang phục thanh lịch. Quan trọng nữa là tóc phải sạch và thơm, không được để mái tóc bết bát phá hỏng vẻ ngoài của bạn.