Shanghai Fashion Week: Tiểu Vy - Quốc Anh "gây sốt", hot girl da nâu gây tranh cãi

HHTO - Có quá nhiều chủ đề hot xoay quanh dàn sao V-Biz tại show diễn của LSOUL tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Thu Đông 2026. Minh Hằng - Ngọc Trinh lại có màn "đọ sắc" ấn tượng. Cặp sao "Bộ Tứ Báo Thủ" Tiểu Vy - Quốc Anh "tình bể tình". Hai model Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương có động thái gây xôn xao sau 5 năm "cạch mặt".

Nhà mốt LSOUL lần thứ 2 ra mắt BST tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week) 2026 vào rạng sáng ngày 27/3 (giờ địa phương). BST L’AMOUR với 63 thiết kế mới đánh dấu hành trình 11 năm phát triển của local brand Việt.

Trên sàn diễn có sự xuất hiện của nhiều người mẫu Việt nổi tiếng. Á quân The New Mentor 2023 - Đỗ Hương Giang đảm nhận vai trò mở màn show diễn. "Nàng thơ" Hoàng Thùy tiếp tục được ưu ái vị trí vedette. Bên cạnh đó, màn thể hiện của dàn mẫu Việt: Quỳnh Anh, Thuỳ Dương, Thuỳ Trang cũng để lại dấu ấn rõ nét.

Netizen xôn xao về những khoảnh khắc chung khung hình giữa Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương. Hai người mẫu được cho là "cạch mặt" vì drama "kỳ án Chanel", lần đầu xuất hiện chung sau 5 năm. Á hậu Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương nắm tay nhau trong một clip được lan truyền trước thềm show diễn. "Chuyện qua rồi thì thôi" - Hoàng Thùy nói.

Minh Hằng và Ngọc Trinh khiến mạng xã hội trầm trồ với lần sánh đôi mới nhất tại Thượng Hải.

"Chị Đẹp" Minh Hằng hưởng ứng trào lưu váy lụa đắp ren phối cùng áo khoác lông sang trọng. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo với lối make-up thiên về gam nâu ấm, tóc nâu xoăn xù phóng khoáng.

Ngọc Trinh chọn thiết kế đầm cúp ngực trắng, xếp lớp ren xuyên thấu khoe chân dài. Điểm nhấn nằm ở choker nơ bản lớn cùng găng tay hoa nổi cách điệu tăng thêm vẻ thời thượng cho tạo hình.

Hoa hậu Tiểu Vy gây thương nhớ với nhan sắc yêu kiều. Nàng hậu sánh vai cùng nam diễn viên Quốc Anh tại thảm hồng sự kiện.

Cặp sao Bộ Tứ Báo Thủ khiến fan couple “rần rần” vì loạt khoảnh khắc tương tác “tình bể bình” trong suốt chuyến đi. Đoạn clip ghi lại cảnh nàng hậu chủ động đổi chỗ sang ngồi cạnh Quốc Anh để xem show diễn gây bàn tán.

Hot girl da nâu Khánh Huyền 2K4 là KOL được thương hiệu LSOUL ưu ái, đồng hành trong nhiều sự kiện. Tại show diễn mới nhất, TikToker có 7,5 triệu người theo dõi tiếp tục trung thành với phong cách thời trang táo bạo, phóng khoáng.

Huyền 2K4 chọn set đồ ôm sát tông trắng, phối giày đế xuồng màu đen tương phản. Tạo hình của nữ KOL bị chỉ trích vì trông phản cảm. Cư dân mạng nhận xét hot TikToker mất điểm, "kém sang" khi "gồng mình", "o ép vòng một quá đà". Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối về hình ảnh trong sáng, nữ tính từng giúp hot girl trở thành "hiện tượng mạng".

Một KOL khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ là Võ Nữ Ngân Hà (hay còn gọi là Hà Môi). TikToker sở hữu 8 triệu followers ghi điểm khi chọn mẫu đầm tông đỏ nổi bật, có chi tiết xẻ cao, đính nơ điệu đà.

Thái Lê Minh Hiếu tạo nên cơn sốt tại sự kiện nhờ diện mạo siêu thực như "xé truyện bước ra". Nam tân binh sinh năm 2002 lọt top thịnh hành trên "Threads city" với hơn 1 triệu bài đăng thảo luận.

