Tân Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh trả lời phần thi ứng xử ra sao?

HHTO - Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 đã kết thúc với vương miện thuộc về thí sinh Phan Phương Oanh, người đẹp đến từ Hà Nội. Phương Oanh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Người đẹp đăng quang ngôi vị Miss World Vietnam 2025 là Phan Phương Oanh, năm nay cô 23 tuổi. Phương Oanh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt vào Top 10, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Biển. Phương Oanh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp liên tiếp lọt vào Top các phần thi phụ.

Tại phần thi ứng xử của đêm Chung kết, Phan Phương Oanh nhận được câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy: “Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam về điều gì trong quá khứ, hiện tại và tương lai?”

Phương Oanh trả lời: Cô mong muốn Việt Nam được nhớ đến với một quá khứ hào hùng, một hiện tại đang vươn mình mạnh mẽ và một tương lai giàu khát vọng. Theo Phương Oanh, lịch sử dân tộc gắn liền với ý chí kiên cường và tinh thần quả cảm, được thể hiện qua những dấu mốc quan trọng như 80 năm Quốc khánh hay 50 năm thống nhất đất nước. Ở hiện tại, Việt Nam đang cho thấy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ thể thao, văn hóa đến du lịch, cùng với một thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức và chủ động hội nhập. Hướng đến tương lai, cô tin rằng Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia phát triển hàng đầu châu Á trong các lĩnh vực như sản xuất, công nghiệp và nông nghiệp, với động lực đến từ nguồn nhân lực trẻ sẵn sàng đóng góp cho xã hội.

Người đẹp có phần trả lời ứng xử nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả là Lê Phương Khánh Như, cô giành ngôi vị Á hậu 1.

Á hậu 2 thuộc về thí sinh Trương Tâm Như.

