Dàn Hoa - Á hậu khoe sắc rực rỡ tại thảm xanh Chung kết Miss World Vietnam 2025

HHTO - Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 thu hút sự chú ý với dàn Hoa - Á hậu đình đám xuất hiện trên thảm xanh. Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy chiếm trọn spotlight thảm đỏ với nhan sắc tựa nữ thần…

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 đã diễn ra vào tối 29/3 với sự có mặt của dàn khách mời gồm các Hoa - Á hậu đình đám của showbiz Việt.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xinh đẹp rạng rỡ. Nàng hậu búi tóc khiến fan sắc đẹp nhớ đến hình ảnh đêm đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 của cô.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đẹp như nữ thần.

Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã nhận danh hiệu Miss World Vietnam 2024. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi, chính thức kết thúc nhiệm kỳ của mình sau đêm Chung kết này.

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên và mẹ tại thảm xanh.

Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh và Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi.