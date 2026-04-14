"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi khoe sắc với hai mẫu váy của NTK Lê Thanh Hòa

HHTO - "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi chọn 2 thiết kế dạ hội của NTK Lê Thanh Hoà trong chiến dịch quảng bá toàn cầu cho một thương hiệu công nghệ.

Trong tạo hình đầu tiên, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với thiết kế đuôi cá ánh kim. Điểm sáng nằm ở phom dáng corset kết hợp cùng kỹ thuật draping tỉ mỉ và những đường cut-out tinh tế tại phần eo, ngực.

Tiếp nối là một thiết kế couture nằm trong BST Pre-Fall 2024. Trên nền chất liệu xuyên thấu, đội ngũ của LÊ THANH HOÀ đã dành hàng giờ đính kết thủ công để tạo nên họa tiết đôi cánh đối xứng sống động. Thiết kế cổ yếm gợi cảm được cân bằng bởi chiếc áo choàng lông sang trọng, giúp nữ diễn viên hạng A toát lên khí chất khó rời mắt.

Với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi khẳng định vị thế ngôi sao hạng A qua những vai diễn kinh điển và khả năng vươn tầm quốc tế ấn tượng.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Lưu Diệc Phi còn là gương mặt đại diện quyền lực của những thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới như Louis Vuitton, Bvlgari và các tập đoàn công nghệ lớn.

Sự kết hợp giữa nhan sắc vượt thời gian cùng tầm ảnh hưởng thương mại khổng lồ đã đưa cô trở thành biểu tượng văn hóa tiêu biểu, cầu nối hoàn hảo giữa giá trị truyền thống phương Đông và đẳng cấp quốc tế hiện đại.