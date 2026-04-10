NTK Lê Thanh Hòa ra mắt BST mới tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, tự do và đầy cảm hứng

HHTO - NTK Lê Thanh Hòa vừa giới thiệu BST Resort 2026 với cảm hứng từ vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần tự do của người phụ nữ hiện đại.

Lấy cảm hứng từ cảm giác thư thái của mùa Hè, LÊ THANH HOÀ RESORT 2026 như một cuộc dạo chơi thời trang dưới ánh nắng rực rỡ. Khi mùa Hè vừa chạm ngõ, nhịp sống dường như chậm lại để ánh nắng ấm áp len qua từng khoảng không giữa thành phố vội vã.

Từ những rung cảm nhẹ nhàng ấy, NTK Lê Thanh Hòa đã chuyển hóa thành nguồn cảm hứng cho các thiết kế. Mỗi chất liệu, mỗi đường cắt và từng chuyển động của trang phục đều gợi lên vẻ đẹp tự do và đầy nữ tính của người phụ nữ khi hòa mình vào thiên nhiên.

BST mang đến sự đa dạng trong phong cách. Từ vẻ đẹp trẻ trung của những chiếc mini dress, chân váy A-line kết hợp cùng áo blouse tay phồng mang hơi thở cổ điển, đến sự bay bổng của những thiết kế váy tầng xếp lớp. Xen kẽ là các mẫu đầm dài mềm mại, tôn vinh đường cong tự nhiên của người phụ nữ thông qua kỹ thuật draping và đính kết nhẹ nhàng.

Bên cạnh phom dáng, màu sắc cũng được Lê Thanh Hoà sử dụng như một ngôn ngữ biểu cảm mạnh mẽ. Đó là sắc vàng rực rỡ của nắng, những họa tiết hoa cỏ đa sắc gợi nhắc không gian nhiệt đới, hay gam trắng tinh khôi, màu kem dịu nhẹ và tone nude thanh lịch. Tất cả hòa quyện tạo nên bảng màu vừa tươi sáng vừa thư thái, đúng tinh thần Slow Living mà bộ sưu tập hướng đến.

Với sự kết hợp giữa cảm hứng thiên nhiên, bảng màu rực rỡ, LÊ THANH HOÀ RESORT 2026 tiếp tục khẳng định dấu ấn sáng tạo của NTK Lê Thanh Hòa trong việc tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, tự do và đầy cảm hứng của người phụ nữ hiện đại.