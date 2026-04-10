Đây là lý do fan đặt cược Hoa hậu Bảo Ngọc sẽ thắng giải Top Model tại Miss World

HHTO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa chia sẻ lại một bộ ảnh thời trang đã thực hiện trước đây, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Dù không phải bộ ảnh mới, loạt hình vẫn gây ấn tượng nhờ phong cách high-fashion sắc sảo.

Trong bộ ảnh, Hoa hậu Bảo Ngọc thể hiện khả năng tạo dáng đa dạng, biểu cảm cuốn hút cùng phong thái tự tin. Những khung hình được thực hiện theo tinh thần thời trang cao cấp, tôn lên chiều cao nổi bật và vóc dáng thanh thoát của cô. Việc đăng tải lại bộ ảnh cũng được xem như cách để Bảo Ngọc giới thiệu thêm về khả năng “bắn ảnh” high-fashion - một thế mạnh của cô bên cạnh các hoạt động mang danh hoa hậu.

Bảo Ngọc thường được truyền thông gọi là “Hoa hậu cao nhất Việt Nam” nhờ chiều cao khoảng 1m85. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã gây chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và thành tích học tập nổi bật tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi cô theo học ngành Quản trị kinh doanh.

Bảo Ngọc bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 22 chung cuộc. Dù chưa đạt thứ hạng cao, cuộc thi này đã mở ra cơ hội để cô tiếp tục thử sức ở các sân chơi sắc đẹp lớn hơn. Năm 2022, cô tham gia Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 nhờ vẻ đẹp hiện đại.

Cùng năm đó, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập. Với phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp nổi bật, cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện của cuộc thi này. Chiến thắng của cô được xem là một cột mốc đáng nhớ đối với nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Sau khi đăng quang, Bảo Ngọc tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội và môi trường, đặc biệt là các dự án trồng rừng, bảo vệ thiên nhiên và truyền cảm hứng cho giới trẻ. Với hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, học thức và có trách nhiệm với cộng đồng, cô ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến từ công chúng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận danh hiệu Miss World Vietnam 2024 và chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World lần thứ 73. Cuộc thi năm nay được tổ chức tại Việt Nam, như vậy Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam đầu tiên tại Miss World được "thi đấu" ngay trên sân nhà. Với nhan sắc và học vấn xuất sắc, fan sắc đẹp hi vọng cô sẽ mang lại thành tích cao.