Chi Pu, Tóc Tiên, Hoa hậu Tiểu Vy đều "kết" phụ kiện này, lên mặt "auto đẹp"

HHTO - Khuyên tai tròn (hoop earrings) giúp mọi cô gái trông quyến rũ hơn ngay lập tức (ít nhất là 10%). Nó cũng sẽ khiến bộ trang phục nhàm chán nhất trông có chủ đích và thời trang hơn!

Khuyên tai tròn là một phụ kiện vượt thời gian, có thể dễ dàng nâng tầm diện mạo của bạn lên một đẳng cấp khác, quyến rũ hơn và tinh tế hơn. Từ những chiếc khuyên tai tròn nhỏ nhắn đến những chiếc ngoại cỡ nổi bật, luôn có một kiểu dáng phù hợp với sở thích và phong cách riêng của từng nàng.

Những chiếc nhỏ nhắn thì dễ thương và tinh tế, hợp với trang phục hằng ngày, casual và những nàng mê phong cách tối giản. Hoop earrings nhỏ vừa phải đang được yêu thích nhất vì sự tiện dụng và phù hợp với đa số gu ăn mặc.

Nhữ ng chiếc cỡ trung bình thường được kết hợp với kiểu tóc buộc một nửa sẽ giúp tôn lên những đường nét sắc sảo của khuôn mặt. Hoop earrings loại to bản dễ dàng gây ấn tượng nhưng không quá khó đeo, chúng rất tuyệt khi đi với những item sang trọng, sành điệu và cũng xuất sắc khi phối với trang phục basic, khuyên tai tròn bản to sẽ đem lại vẻ quyền lực và tự chủ khi bạn đeo chúng một cách tự tin.

Đây là một phụ kiện đa năng có thể kết hợp với nhiều loại trang phục, có thể nói là món đồ không thể thiếu trong bộ sưu tập trang sức của mỗi tín đồ thời trang.