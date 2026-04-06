“Cú ngã triệu đô” của Hoa hậu Thanh Thủy: Sự cố bất ngờ thành khoảnh khắc đẹp mê

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật khó tin một sự cố của Hoa hậu Thanh Thủy trên sàn diễn thời trang lại được khán giả khen hết lời vì quá đẹp.

Các người mẫu, Hoa hậu khi trình diễn thời trang đều rất sợ những sự cố bất ngờ trên sàn diễn như tuột giày, trang phục hỏng rách và đặc biệt là vấp ngã. Hầu như mỹ nhân V-Biz nào cũng từng một lần bị ngã trên sàn catwalk và đây chính là thử thách bản lĩnh sân khấu của các cô gái. Người nào giữ được bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành màn trình diễn, vẫn giữ được gương mặt tươi tắn không lo lắng sẽ được khán giả dành nhiều lời động viên khen ngợi.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy cũng chẳng may vấp ngã khi trình diễn áo cưới. Bộ váy cầu kỳ với tùng váy khổng lồ, sân khấu lại nhỏ hẹp khiến nàng hậu bị mất thăng bằng và ngã. Chẳng ngờ sự cố này lại tạo nên khoảnh khắc đẹp mắt, khi bộ váy xòe rộng bồng bềnh quanh nàng hậu như một đám mây.

Thêm vào đó, phản ứng của Thanh Thủy cũng xứng đáng cho điểm cộng. Nàng hậu giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, gương mặt vẫn tươi tắn, từ tốn đứng dậy chỉnh lại trang phục và tiếp tục bước đi. Còn khán giả khi xem clip đã không ngừng khen Thanh Thủy có “cú ngã triệu đô” khi ánh sáng chiếu lên bộ váy lấp lánh càng tôn thêm nhan sắc yêu kiều của nàng hậu.

Cư dân mạng còn so sánh sự cố của Thanh Thủy với hai cú ngã nổi tiếng khác trong showbiz thế giới của Jennifer Lawrence và Mạnh Tử Nghĩa. Có thể thấy các người đẹp đều mặc váy bồng bềnh, lấp lánh, nên khi vấp ngã, bộ váy xòe rộng tạo thành hình ảnh đẹp mắt, từ đó mà sự cố bất ngờ lại giúp các mỹ nhân thêm nổi tiếng.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hoa hậu Thanh Thủy #Thanh Thủy bị ngã #sự cố sân khấu #hoa hậu catwalk

