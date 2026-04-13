Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Châu Anh tham gia hành trình nghiên cứu học tập tại Trung Quốc

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cùng tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc.

Ngày 11/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam chính thức lên đường tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc. diễn ra từ ngày 11 - 18/4. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Đoàn gồm 192 đại biểu thanh thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Truyền thông và sáng tạo nội dung; cán bộ Đoàn và sinh viên; thiếu nhi và nhóm văn hóa nghệ thuật.

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh là 2 trong số các đại biểu tham gia sự kiện. Hai nàng hậu thể hiện sự tự hào, háo hức khi được có mặt tại hành trình.

Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Châu Anh "tỉ thí" trước nhà huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy là một trong những nàng hậu nổi bật nhất của showbiz Việt. Người đẹp luôn làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách của một Hoa hậu Việt Nam và một Hoa hậu Quốc tế với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Nàng hậu đã vinh dự được nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024, trong khuôn khổ giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024.

Nhờ thành tích Á hậu 1 tại cuộc thi nhan sắc lâu đời Hoa hậu Việt Nam 2024, Châu Anh được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Hiện tại, người đẹp là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh các hoạt động học tập, Á hậu Châu Anh vẫn tham gia các hoạt động thiện nguyện và các hoạt động thời trang - giải trí.

#Hoa hậu Việt Nam #Huỳnh Thị Thanh Thủy #Trần Ngọc Châu Anh #Hành trình đỏ #học tập #nghiên cứu

