Truyền thông quốc tế khen ngợi nam sinh Bách Khoa lao vào đám cháy cứu người

Dương Kiều

HHTO - Câu chuyện Nguyễn Lê Tú - nam sinh Đại học Bách Khoa cứu người trong vụ cháy tại Hà Nội được truyền thông quốc tế chia sẻ với những lời khen ngợi.

Vừa qua, hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú - nam sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai đã thu hút sự chú ý của dư luận trong nước lẫn quốc tế. Câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam và giờ đây được cả các trang truyền thông nước ngoài chia sẻ rộng rãi.

65883731913369340284673043523603971702301072n-135340-1774422785257-17744227855591168803909.jpg

Trên một trang quốc tế nổi tiếng, câu chuyện của Nguyễn Lê Tú được chia sẻ với nhan đề: "Nam sinh cứu 7 người từ vụ cháy tại Việt Nam, nói dối mẹ rằng "Con chỉ vấp ngã thôi"". Bài viết nhanh chóng nhận về tương tác khủng từ cư dân mạng nước ngoài, trở thành chủ đề được bàn tán sâu rộng.

screenshot-2026-04-10-093648.png
Bài viết được trang mạng quốc tế đăng tải.

Chi tiết khiến câu chuyện được chú ý là việc Tú "nói dối" mẹ để tránh làm mẹ lo lắng. Sau khi thoát nạn và được đưa đi cấp cứu, anh gọi điện về nhà chỉ nói "con bị ngã" thay vì kể sự thật, sợ bố mẹ ở Hưng Yên lo lắng lên Hà Nội trong đêm. Chỉ đến khi tin tức được lan truyền rộng rãi, mẹ anh mới biết sự thật và vội chạy lên bệnh viện thăm con.

Cư dân mạng quốc tế dành cho Tú nhiều bình luận hài hước, đùa rằng "anh hùng đời thường cũng sợ mẹ". Ngoài ra, một số người còn khen ngợi anh chàng điển trai, học giỏi, dũng cảm và còn thương yêu gia đình, là hình mẫu truyền cảm hứng.

1.png
Bình luận từ cư dân mạng quốc tế.

Sinh năm 2006, Nguyễn Lê Tú là sinh viên năm thứ hai khoa Vật lí Kỹ thuật (lớp K69), Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chàng trai 20 tuổi là sinh viên giỏi, với điểm trung bình trên 3,4/4 và điểm rèn luyện cao. Chiều hôm xảy ra vụ việc, Tú đang trên đường về nhà bằng xe máy thì phát hiện ngôi nhà 6 tầng bốc cháy dữ dội.

Không do dự, Tú bỏ xe máy lại, leo lên mái nhà bên cạnh, men theo thang tre tạm bắc sang mái ngôi nhà bị cháy để hỗ trợ giải cứu cùng người dân. Trong không gian tối om, anh cởi áo nhúng nước bịt mũi miệng, lần theo cảm giác và tiếng kêu cứu để đi sâu vào bên trong, lần lượt đưa từng người ra ngoài an toàn qua mái nhà. Nhờ phản ứng nhanh chóng của Tú, 7 nạn nhân được cứu thoát.

moet.png
vu-tuan.jpg
Nguyễn Lê Tú được tuyên dương, khen tặng vì hành động dũng cảm. Ảnh: MOET, Vũ Tuấn

Khi được hỏi, Tú khiêm tốn chia sẻ: "Mọi người cứ nói em là người hùng, nhưng em chỉ là người bình thường thôi. Nếu là người khác, chắc chắn họ cũng sẽ tham gia cứu người". Thêm vào đó, anh nhấn mạnh bản thân lúc đó chỉ làm theo con tim chứ không nghĩ đến nguy hiểm tính mạng.

hht1479-coverfb.jpg
Dương Kiều
#Nguyễn Lê Tú #nam sinh Bách Khoa #Đại học Bách Khoa Hà Nội

