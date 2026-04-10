Luna Đào phản hồi ra sao khi bị sinh viên đánh giá cách hành xử thiếu tinh tế?

HHTO - Mới đây, một tài khoản Threads thu hút sự quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc Luna Đào xuất hiện tại một sự kiện giao lưu cùng sinh viên kèm lời "đánh giá": "Cô L. giấu tên mắc bệnh ngôi sao được BTC gánh còng lưng". Ngay sau đó, Luna Đào đã trực tiếp để lại nhiều bình luận giải thích, liệu câu trả lời có thỏa đáng?

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một bạn sinh viên đã chia sẻ về trải nghiệm sau khi tham gia buổi talkshow do Đoàn - Hội khoa Hệ thống thông tin quản lý trực thuộc trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức vào tối 8/4, bày tỏ sự không hài lòng về phần xử lý tình huống của diễn giả Luna Đào.

Trong bài chia sẻ, bạn này tóm tắt lại những sự việc xảy ra hôm đó như sau: "Cô L. giấu tên mắc bệnh ngôi sao được BTC gánh còng lưng. Lên toàn khoe học thức rồi mời sinh viên lên mỉa mai, slide (nghi Chat GPT viết) thì toàn mời sinh viên lên đọc lại, rồi bắt sinh viên giải thích dùm, xưng cô - em với mọi người mặc dù chả dạy được gì, không biết BTC với cổ có xích mích gì mà cứ 5 lần 7 lượt mời BTC lên, mà trộm vía BTC khéo nha, cứu show cỡ 4-5 lần. Timeline thì cháy, nói nhiều mà nói dai nói dở, nói chung buổi talkshow diễn giả là sinh viên trường".

Sinh viên bức xúc về cách hành xử của diễn giả Luna Đào.

Cùng với những dòng "rì-viu" không thiện cảm về "cô L.", bạn sinh viên còn đính kèm đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "cô L." "mời sinh viên lên mỉa mai". Trong đó, Luna Đào đã mời 4 bạn sinh viên lên sân khấu, để các bạn lần lượt giới thiệu về bản thân. Tưởng chừng là màn giao lưu vui vẻ nhưng đến khi Luna Đào công bố lý do, các bạn gần như đều "xịt keo": Luna Đào muốn biết cảm giác của các bạn khi làm việc riêng trong lúc diễn giả đang chia sẻ, bạn thì ăn bánh tráng trộn, bạn thì chụp ảnh "seo-phi".

Bài đăng này nhanh chóng thu hút hơn 220K lượt xem cùng nhiều góc nhìn khác nhau của các bạn sinh viên. Màn công khai "hỏi tội" sinh viên giữa hội trường của Luna Đào khiến nhiều bạn tỏ ra bức xúc, bởi sự kiện diễn ra sau giờ học cuối ngày, nhiều bạn phải mua vội những món đồ ăn vặt để lót dạ trong khi theo dõi chương trình.

Ngay sau đó, Luna Đào cũng để lại nhiều bình luận và đăng lại bài chia sẻ, giải đáp từng khúc mắc do bạn sinh viên đặt ra. Luna Đào bày tỏ sự thiện chí muốn trao đổi kỹ hơn cùng chủ tài khoản Threads, cho biết đã hỗ trợ email, tường trình, kiểm tra lại các chứng từ với BTC, Ban giám hiệu và email đến nhà trường để nhờ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc cho sinh viên.

Về tình huống khiến sinh viên cười gượng trên sân khấu, Luna Đào chia sẻ: "Cô thấy đi nghe chuyên đề nhưng ăn bánh tráng, chụp ảnh khi diễn giả 1 đang nói là thói quen cần được chỉnh đốn dù trong gia đình hay giảng đường".

Luna Đào phản hồi những thắc mắc của sinh viên về nghiệp vụ chuyên môn, cho biết phía nhà trường sẽ tiếp tục thông tin đến sinh viên.

Luna Đào nói thêm: "Về các vấn đề chuyên môn, để tôn trọng tính minh bạch và bảo vệ pháp nhân cá nhân, Luna xin phép chưa phản hồi các tài khoản ẩn danh. Mọi thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật công khai sau khi Luna và bạn sinh viên có sự thống nhất, dưới sự giám sát và đồng thuận từ Ban giám hiệu nhà trường, Ban Tổ Chức".

Trong khi đó, một bạn cho biết đã đọc hết các bình luận phản hồi từ hai phía, xem đầy đủ clip và nêu ra hai quan điểm. Bạn cho rằng "các bạn sinh viên ý thức kém thật, đáng bị nhắc nhở, nhưng không phải nhắc nhở theo cách này". Tuy vậy, bạn cũng không thể phủ nhận cách hành xử kém tinh tế của Luna Đào: ""Cô" Luna không xứng đáng làm diễn giả, và nếu "cô" muốn vào ngành giáo dục thì "cô" nên học một khóa nghiệp vụ sư phạm, vì cách "cô" nhắc nhở HS=SV nó mang tính sỉ nhục, mỉa mai, công kích, chứ không phải kỷ luật tích cực".