Hannah Olala bị đào lại loạt bài gây tranh cãi: Ranh giới giữa hài hước và thiếu tinh tế

HHTO - Những status kể chuyện đời thường, pha chút châm biếm của beauty blogger Hannah Olala bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội, khi một bộ phận người dùng cho rằng nội dung thiếu tinh tế và dễ gây hiểu lầm.

Hannah Olala (tên thật: Hannah Nguyễn, sinh năm 1984) là một Beauty Blogger nổi tiếng, chuyên gia làm đẹp và nữ doanh nhân thành công tại Việt Nam. Cô sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok và Facebook, nổi tiếng với kiến thức sâu rộng về mỹ phẩm, phong cách sống sang chảnh (thường được gọi là "phú bà") và các hoạt động từ thiện lớn.

Những ngày gần đây, một số bài đăng cũ và mới của Hannah Olala (Hannah Nguyễn) được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, thu hút lượng tương tác cũng như thảo luận lớn. Trong đó, đáng chú ý là bài viết kể lại câu chuyện giữa hai mẹ con liên quan đến việc chơi pickleball. Nội dung mang tính hài hước, tuy nhiên lại đề cập đến cộng đồng LGBT+ theo cách khiến nhiều người cho rằng dễ gây hiểu lầm hoặc củng cố định kiến.

Một bài đăng khác xoay quanh cuộc trò chuyện giữa bố và con về nghề thợ xây dựng cũng bị netizen "đào" lại, gây tranh cãi không kém. Câu kết mang tính đùa vui nhưng gây cảm giác thiếu tôn trọng đối với những người lao động phổ thông.

Ngoài ra, những status mang màu sắc “tự thoại”, kể về suy nghĩ cá nhân của Hannah Olala cũng được rầm rộ chia sẻ lại, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về phong cách cũng như thái độ giao tiếp của beauty blogger nổi tiếng này.

Dưới các bài đăng được lan truyền, cư dân mạng nhanh chóng chia thành hai phe rõ rệt. Một bên cho rằng, đây chỉ là những câu chuyện mang tính giải trí, không nên suy diễn quá mức. Rằng văn phong của Hannah Olala vốn thẳng thắn, đời thường, nên dễ tạo cảm giác gần gũi, chân thật.

Ngược lại, không ít ý kiến nhận định, nội dung mà Hannah đề cập đụng chạm đến các chủ đề nhạy cảm như giới tính, nghề nghiệp, địa vị xã hội. Cách diễn đạt có thể vô tình tạo ra định kiến hoặc gây khó chịu cho người đọc.

Sự khác biệt trong phản ứng của netizen cho thấy một thực tế: Cùng một nội dung, nhưng trải nghiệm xã hội khác nhau sẽ dẫn đến cách tiếp nhận hoàn toàn khác nhau.

Một số người cũng cho rằng, với tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, Hannah Nguyễn cần cân nhắc, chọn lọc các nội dung đăng tải kỹ lưỡng hơn.

Thực tế, đây không phải lần đầu Hannah Olala trở thành tâm điểm chú ý vì các phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng vướng tranh cãi liên quan đến nội dung review sản phẩm, khiến cộng đồng mạng nhiều lần “dậy sóng”.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến giới tính, nghề nghiệp và định kiến xã hội, ranh giới giữa “hài hước cá nhân” và “phát ngôn gây tranh cãi” trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một câu chuyện tưởng chừng như mang ý định giải trí có thể nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận nếu chạm đến những nhóm đối tượng hoặc giá trị xã hội nhất định.